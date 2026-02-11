Suscríbete
Viral

Atleta confiesa llorando que fue INFIEl tras ganar una medalla olímpica y le pide perdón a su novia en vivo

En plenos Juegos Olímpicos de Invierno, un deportista noruego admitió que traicionó a su pareja.

Febrero 11, 2026 
Ericka Rodríguez
Sturla-Holm-Laegreid.jpg

Sturla Holm Laegreid tomó los micrófonos y admitió que había sido infiel.

Instagram

“No estoy muy seguro de lo que intento decir al decir esto ahora, pero el deporte ha pasado a un segundo plano en los últimos días”.

Una entrevista al ganador de la medalla de bronce en el biatlón masculino de los Juegos Olímpicos de Invierno tomó un giro dramático cuando decidió hacer a un lado su triunfo y admitir que había sido infiel a su novia.

Sturla Holm Laegreid, uno de los mejores biatletas de Noruega, terminó tercero en la carrera individual de 20 kilómetros, pero estaba lleno de remordimientos cuando habló en los Juegos de Milán-Cortina.

“Hace seis meses conocí al amor de mi vida. La persona más hermosa y dulce del mundo. Y hace tres meses cometí el mayor error de mi vida y le fui infiel”, expresó Laegreid, conteniendo las lágrimas.

TE RECOMENDAMOS: Erika Zaba cachó infidelidad de su ex; le cayó de sorpresa en una fiesta y lo encontró ABRAZANDO a la otra

Y también admitió que le dijo a su pareja lo que había sucedido hace una semana.

“Estoy seguro de que muchas personas ahora me ven de manera diferente, pero sólo tengo ojos para ella”, indicó. “No estoy muy seguro de lo que intento decir al decir esto ahora, pero el deporte ha pasado a un segundo plano en los últimos días. Desearía poder compartir esto con ella”.

El deportista consiguió la primera medalla olímpica individual, quien formó parte del equipo de relevos que ganó la presea de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing, sin embargo, no quiso celebrar y estaba angustiado, llorando y abrazando a sus amigos después de la carrera.

Frente a las cámaras y micrófonos se sinceró y explicó por qué decidió contarle al mundo sobre su situación personal.

“Fue la elección que hice. Tomamos diferentes decisiones durante nuestra vida y así es como hacemos la vida… Así que hoy tomé la decisión de contarle al mundo lo que hice, así que tal vez, tal vez haya una oportunidad de que ella vea lo que realmente significa para mí. Tal vez no”, comentó.

NO TE VAYAS SIN LEER: Se topan de frente Itatí Cantoral y Susana González a 22 años de la INFIDELIDAD con Eduardo Santamarina

Finalmente, dijo que se sentía mal por eclipsar a su compañero de equipo con sus noticias personales.

“Ahora espero no haber arruinado el día de Johan. Quizás fue realmente egoísta de mi parte dar esa entrevista. No estoy realmente aquí, mentalmente”, concluyó.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
