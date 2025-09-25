Suscríbete
¿Se detestan? Videos delatan caras y actitudes entre Tabata Jalil y Kristal Silva de ‘Venga la alegría’

Han ocurrido desplantes en vivo...

September 25, 2025 
MrPepe Rivero
Tabata Jalil Vs. Kristal Silva

Después de tantos años de convivencia, resulta casi imposible que el ambiente laboral en un programa matutino sea libre de conflictos, y aunque han habido casos donde es más evidente la existencia de rencillas, en otros solo quedan en evidencia a través de lo que aparece en pantalla.

Tal es el caso de Kristal Silva y Tabata Jalil, conductoras de ‘Venga la alegría’, que no se caracterizan por protagonizar chismes ni escándalos. Ambas llevan años como conductoras del matutino de TV Azteca y ni siquiera las perseguían rumores de conflicto.

Sin embargo, en redes sociales, el público difundió algunos videos en los que queda en evidencia que se han hecho caras y han emprendido ciertas actitudes que delatarían que lo suyo no sobrepasa más que una relación de trabajo.

Y es que si bien se conoce de amistades entre conductoras fuera de los foros, realmente no se les ha visto juntas a menos que sea por trabajo. Pero quedó en evidencia que ni ahí hay una hermandad... Basta ver el rostro de Kristal Silva cuando le acercó un tazón con papelitos a Tabata Jalil, quien se lo quitó y llevó a una mesa, mientras su compañera no pudo evitar reaccionar. Todo quedó grabado y ahora es viral en TikTok.

Hace unos días, los fans de Venga la alegría viralizaron el momento tenso entre Kristal Silva y Tabata Jalil

Estas actitudes no son nuevas. Hay otro video donde Kristal mostró su descontento ante un reclamo de Tabata.

"¡Hey, ¿por qué se atraviesa así?!”, dijo Tabata.
“Porque todavía no empieza, Tabata, por eso!”, respondió Kristal, en tono de molestia.

Tabata ha tenido otras actitudes en el Juego Sin Palabras, donde un dado puede ser objeto de conflicto, en la sección que divide a los conductores desde hace años.

El público ha despotricado contra ambas, pero ninguna ha salido a aclarar si realmente se detestan, o solo es parte del calor de los momentos de tensión que viven durante los juegos de Venga la alegría.

