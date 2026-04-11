Cynthia Klitbo padece rara enfermedad y no se había dado cuenta: “Estoy bajando muchísimo de peso”

De pronto Cynthia Klitbo notó que los pantalones le quedaban grandes.

La actriz se alarmó cuando llegó a la talla 24 y aún así seguía adelgazando. Con la ayuda de una endocrinóloga buscó un diagnóstico y ahora finalmente lo tiene.

“Estoy bajando muchísimo de peso y se be al Hashimoto y tengo hipertiroidismo”.

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Las consecuencias de su enfermedad

Klitbo atraviesa desde hace un par de años una etapa complicada en su vida, tanto en salud física como emocional e incluso financiera, ya que fue víctima de un fraude bancario del que apenas se está recuperando.

Actualmente participa en “Corazón de oro”, telenovela que le ha permitido recuperar la estabilidad en su vida.

Sin embargo, ahora enfrenta esta rara enfermedad que la obliga a llevar una dieta estricta.

“Ya ni voy a los restaurantes porque le digo al mesero: ‘no puede ponerle aceite del norma, ¿y tiene queso? No le ponga queso’. Entonces no está padre”, dijo en una entrevista difundida por De primera mano.

A las grabaciones de la telenovela, por ejemplo, tiene que llevar su lonchera con comida que su dieta le permite ya que no puede comer lechuga, no puede comer germinado, no puede comer brócoli.

¿Qué es la enfermedad de Hashimoto, que padece Cinthya Klitbo?

La enfermedad de Hashimoto o tiroiditis de Hashimoto está definida por la Secretaria de Salud de México como una enfermedad que afecta a la tiroides y ocurre cuando el propio sistema inmune produce anticuerpos que la atacan y ésta pierde la capacidad de producir suficientes hormonas generando hipotiroidismo.

“Los síntomas de esta enfermedad puede ser: estreñimiento, dificultad para concentrarse, piel seca, bocio (agrandamiento de la glándula tiroides), fatiga, pérdida del cabello, aumento de peso, menstruación irregular e intolerancia al frío”.

En el caso de Klitbo, la preocupación aumentó desde hace siete años, cuando comenzó a padecer un dolor de espalda que no se le quitaba con nada.

Luego notó que podía pasar días durmiendo (ella lo llamaba “mi dieta de sueño) e incluso llegó a pensar que padecía fibromalgia.

“Yo creo que he tenido Hashimoto toda mi vida pero apenas me lo detectaron. Yo iba al médico por una cuestión hormonal y de pronto me detectan esto y me dijeron que era una enfermedad autoinmune y yo pensé: ¡me voy a morir”.

Klitbo se ha visto muy afectada por el diagnóstico y por la enfermedad en sí porque ha cambiado de manera radical sus hábitos de vida, sobre en la cuestión de la comida.