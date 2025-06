Michelle Salas fue diagnosticada con una extraña enfermedad y admitió que se siente frustrada

A sus 35 años, Michelle Salas ha construido una exitosa trayectoria como modelo y rostro de diversas marcas de belleza, razón por la que suele prestar sumo cuidado en su imagen personal. Lamentablemente, su físico podría verse amenazado ahora que le fue detectada una rara afección en la piel, una situación que la llevó al extremo y la orilló a buscar ayuda profesional para contrarrestar los efectos tanto como sea posible.

Michelle Salas habló de su lucha contra una enfermedad que podría transformar su rostro

A través de una historia compartida en su cuenta de Instagram, Michelle Salas reveló que fue diagnosticada con melasma. Al respecto, la modelo e influencer aceptó que tiene sensaciones de frustración por todo el desgaste que el tratamiento implica, pero al mismo tiempo se mostró optimista en encontrar una solución.

“Cuento largo corto. Hoy vine a ver a mi doctora Mónica, que es lo máximo aquí en Miami. Llevamos semanas pensando en el plan de ataque para mi melasma. Desde hace un par de años, me empezaron a salir manchas por el sol, y la verdad, ha sido súper frustrante. Porque no es algo que se quite por completo, pero sí se puede mantener bajo control con constancia y el tratamiento adecuado”, explicó la joven influencer, quien es además una de las herederas de Silvia Pinal.

Michelle Salas reveló que está en tratamiento de una enfermedad que ocasiona cambios en su rostro Instagram

Qué es el melasma, la enfermedad que tiene Michelle Salas

De acuerdo con información de Medline Plus, el melasma que padece Michelle Salas es una afección de la piel que provoca la aparición de manchas oscuras en la piel del rostro. El causante principal de esta hiperpigmentación es la exposición constante al sol, incluso a pesar del uso de bloqueadores y gorros para proteger a la dermis.

Este padecimiento cutáneo no tiene síntomas que anticipen su aparición, sino que las manchas comienzan a hacerse presentes de forma paulatina. En la mayoría de casos, estos parches suelen acumularse en las mejillas, frente, nariz y labios superiores.

Michelle Salas fue diagnosticada con melasma Instagram

Aunque no está del todo claro por qué, atacan con mayor frecuencia a mujeres jóvenes con la piel morena, características que describen a la hija de Luis Miguel y Michelle Salas. El tratamiento consiste en la suministración de cremas y esteroides tópicos, así como la aplicación de láser cuando se trata de pacientes graves.