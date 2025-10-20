Suscríbete
Famosos

¿Quién es la Máscara?: Revelan a la actriz detrás de Bebeeee y se salva la amiga de Wendy Guevara

El segundo programa del reality show tuvo dos momentos emocionantes

October 19, 2025 • 
Alejandro Flores
bebeeee la mascara.jpg

Bebeeee fue desenmascarado

Televisa

El segundo episodio de ¿Quién es la Máscara? estuvo marcado por otra salvación, además de la revelación de la identidad de Marlene Favela.

Si la semana pasado fue Samurái el personaje al que rescató Ana Brenda Contreras, ahora fue Ruby Gloss quien fue salvada por Juanpa Zurita.
Ruby Gloss, quien presumió que es amiga personal de Wendy Guevara, se enfrentó a Sonny Hámster y Capi Bara. Éste último fue el ganador de la batalla por lo que pasó automáticamente a la siguiente ronda.
La noticia fue bien recibida por Capi Bara, sobre todo porque dijo que participa en ¿Quién es la Máscara? para salir de la pobreza.

¿Quién fue el segundo desenmascarado?

En la segunda batalla se enfrentaron Bebeeee, Tony Manguera y Nocturna.
Las predicciones sobre la identidad de Bebeeee fueron:

  • Carlos Rivera creyó que es Paz Vega
  • Anahí pensó que es Marlene Favela
  • Ana Brenda Contreras pensó que es Eva Luna Montaner
  • Juanpa Zurita apostó por Livia Brito

Tony Manguera apareció su personalidad infantil y su manguera quita-pon. Las apuestas sobre su identidad fueron así:

Ana Brenda Contreras: “Creo que es actor y como lo veo grandote, creo que puede ser Eduardo Santamarina”
Anahí “Me da un acento venezolano marcadísimo pero no sé si es una pista o un engaño y lo que yo entiendo por las pistas no es venezolano, es argentino: Juan Soler”
Juanpa Zurita: “Lo veo con más musculoso, alto... y le vi la manguera a pesar de que la guardó. Yo creo que es Osvaldo Benavides”
Carlos Rivera: Pienso que pudiera ser Alejandro Nones

Todo sobre "¿Quién es la Máscara?” en 2025

Lo que necesitas saber del reality show de canto, baile y misterio

shiba-moon-mascara-.jpg
Famosos
'¿Quién es la máscara?': Primeras reacciones de la famosa detrás de Shiba Moon, la primera eliminada
La nueva temporada ya comenzó y las sorpresas no se dejaron esperar.
October 12, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Famosos
Primeras imágenes de los concursantes de "¿Quién es la Máscara 2025?"; una es amiga de Wendy Guevara
October 09, 2025
Famosos
Karina Torres prefiere "¿Quién es la Mascara?"; le dijo no a “La Granja VIP”
October 12, 2025
Famosos
Desenmascaran a Shiba Moon en el estreno de "¿Quién es la Máscara?”
October 12, 2025

Nocturna llegó con su interpretación de Born This Way y la intención de seducir a Juanpa Zurita. Las predicciones de su identidad fueron:
Ana Brenda Contreras votó por Alana Flores
Juanpa Zurita votó por Diana Bovio
Carlos Rivera votó por Belinda
Anahi votó por Briggitte Bozzo

Los investigadores decidieron salvar a Nocturna.
En el duelo final, el personaje salvado por el público fue Tony Manguera.
Por lo que el desenmascarado de este 19 de octubre fue Bebeee y detrás de ese personaje estaba Marlene Favela.

¿Quién Es La Máscara?
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
belinda kenia os.jpg
Famosos
Belinda se burla de Kenia Os por no conocer “La Naranja Mecánica": “Ni sabes de lo que hablo”
October 19, 2025
 · 
Alejandro Flores
veronica-castro-tvynovelas-.jpg
Famosos
Verónica Castro protagonizó la primera portada TVyNovelas: Ella cumple 73 años y nosotros celebramos 43
October 19, 2025
 · 
TVyNovelas
sergio mayer mori lolita cortés.jpg
Famosos
Mayer Mori cautiva a Lola Cortés: el músico hasta se quitó la chamarra al oír la crítica de la juez de hierro
October 19, 2025
 · 
Alejandro Flores
eduardo capetillocarolinaross.jpg
Famosos
En este concierto surgió el supuesto romance de Eduardo Capetillo Jr y Carolina Ross
October 18, 2025
 · 
Alejandro Flores
lupitaferrer yadhira carrillo.jpg
Telenovelas
De Lupita Ferrer a Helena Rojo: así lucían las versiones anteriores de Yadhira Carrillo en Hilos del pasado
Justo al cumplirse 40 años de aquella telenovela que consagró a Lupita Ferrer, Televisa estrena una nueva versión de la historia escrita por Delia Fallio
October 19, 2025
 · 
Alejandro Flores
contratocorazoneskdrama.jpg
Series y Cine
¿De qué trata el primer K-Drama hecho por Televisa y cuándo se estrena?
Se llama “Contrato de corazones, tu y yo” y se transmitirá por Canal 5
October 18, 2025
 · 
Alejandro Flores
karely ruiz (2).jpg
Famosos
La mexicana Karely Ruiz perdía la pelea contra Karina García pero sucedió algo sorpresivo y ganó al final
Las influencers se enfrentaron en una pelea de 3 rounds como parte de la función estelar del Stream Fighter 4, en Colombia
October 18, 2025
 · 
Alejandro Flores
sami riversa limpbiskit.jpg
Famosos
Muere a los 48 años Sam Rivers, fundador de Limp Bizkit y el mejor bajista del mundo en el 2000
La noticia de su muerte se dio a conocer en la cuenta oficial de la banda
October 18, 2025
 · 
Alejandro Flores