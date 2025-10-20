¿Quién es la Máscara?: Revelan a la actriz detrás de Bebeeee y se salva la amiga de Wendy Guevara

El segundo episodio de ¿Quién es la Máscara? estuvo marcado por otra salvación, además de la revelación de la identidad de Marlene Favela.

Si la semana pasado fue Samurái el personaje al que rescató Ana Brenda Contreras, ahora fue Ruby Gloss quien fue salvada por Juanpa Zurita.

Ruby Gloss, quien presumió que es amiga personal de Wendy Guevara, se enfrentó a Sonny Hámster y Capi Bara. Éste último fue el ganador de la batalla por lo que pasó automáticamente a la siguiente ronda.

La noticia fue bien recibida por Capi Bara, sobre todo porque dijo que participa en ¿Quién es la Máscara? para salir de la pobreza.

¿Quién fue el segundo desenmascarado?

En la segunda batalla se enfrentaron Bebeeee, Tony Manguera y Nocturna.

Las predicciones sobre la identidad de Bebeeee fueron:



Carlos Rivera creyó que es Paz Vega

Anahí pensó que es Marlene Favela

Ana Brenda Contreras pensó que es Eva Luna Montaner

Juanpa Zurita apostó por Livia Brito

Tony Manguera apareció su personalidad infantil y su manguera quita-pon. Las apuestas sobre su identidad fueron así:

Ana Brenda Contreras: “Creo que es actor y como lo veo grandote, creo que puede ser Eduardo Santamarina”

Anahí “Me da un acento venezolano marcadísimo pero no sé si es una pista o un engaño y lo que yo entiendo por las pistas no es venezolano, es argentino: Juan Soler”

Juanpa Zurita: “Lo veo con más musculoso, alto... y le vi la manguera a pesar de que la guardó. Yo creo que es Osvaldo Benavides”

Carlos Rivera: Pienso que pudiera ser Alejandro Nones

Nocturna llegó con su interpretación de Born This Way y la intención de seducir a Juanpa Zurita. Las predicciones de su identidad fueron:

Ana Brenda Contreras votó por Alana Flores

Juanpa Zurita votó por Diana Bovio

Carlos Rivera votó por Belinda

Anahi votó por Briggitte Bozzo

Los investigadores decidieron salvar a Nocturna.

En el duelo final, el personaje salvado por el público fue Tony Manguera.

Por lo que el desenmascarado de este 19 de octubre fue Bebeee y detrás de ese personaje estaba Marlene Favela.

