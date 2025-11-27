Christian Chávez dedica su nueva canción a los RBD: “Un día volveremos a estar juntos”

“Cuando alguien se va, algo en nosotros cambia… pero lo vivido jamás se borra”.

En medio de la ruptura y los silencios entre los integrantes de RBD, es Christian Chávez quien alzó la voz para mandar un mensaje de posible reconciliación futura.

El cantante compartió un adelanto del tema ‘Para Siempre’, que funciona como puente de añoranza para quienes fueron, durante más de dos décadas, parte vital de su historia personal y profesional: Anahí, Maite Perroni, Dulce María, Christopher Uckermann y Poncho Herrera.

A través de su cuenta de Instagram, Christian publicó un video acompañado de fotografías que recorren todas las etapas de RBD con las que dejó en el aire su deseo por reencontrarse con sus compañeros.

“Para siempre, yo me quedo a tu lado, para siempre tienes mi corazón, donde vayamos, te juro, que un día volveremos a estar juntos, de nuevo juntos”, se escucha en la canción.

Junto al clip, el también actor escribió: “Cuando alguien se va, algo en nosotros cambia… pero lo vivido jamás se borra. Escribí esta canción desde esa nostalgia, pensando en quienes ya no están y en ese capítulo gigante y hermoso que me regaló tanto. Siempre serán parte de mí, y de miles de corazones”.

Para muchos de sus seguidores, la canción es como un recordatorio de lo difícil que ha sido el tiempo posterior a su exitosa gira de 2023. Pese a que el reencuentro enloqueció al mundo entero, la relación entre los RBD se rompió por las irregularidades en la contabilidad de las ganancias del tour.

En entrevistas pasadas, Christian mencionó que “son diferencias personales que obviamente no podemos platicar, que no son tan cómodas de platicar, y yo espero que en algún momento se solucionen, como se ha solucionado antes…”, afirmó.