Murió Carlos Arau, actor de ‘Vecinos’ y sobrino de Alfonso Arau: Esta fue su última publicación

La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) confirmó la muerte del actor, guionista y productor Carlos Arau, de 54 años.

La muerte del actor ocurrió el pasados sábado 27 de septiembre de 2025. Destacó durante más de 35 años de carrera artística en cine, teatro, televisión y comerciales.

Por el momento se desconocen las causas de su deceso, pero sin duda, la noticia cimbró a sus colegas, amigos y familiares.

Carlos pertenecía a la dinastía artística de los Arau, fue sobrino del cineasta Alfonso Arau, así como primo de los también actores y músicos Sergio y Fernando Arau.

Seguramente lo viste en series de comedia y programas unitarios como “La Rosa de Guadalupe”, “Vecinos”, “Eternamente amándonos”, “Riquísimos, por cierto”, “Hermanos y detectives”, “Gritos de muerte y libertad”, “Hospital El Paisa”, “La Familia P. Luche”, entre otros.

En cine participó en las películas “Mentada de padre”, “El último justo”, “Un mundo maravilloso”, “El grito”, “Ave María”, “Julio y su ángel” y “Extraños caminos”.

Su última publicación en Facebook ocurrió diez días antes de su muerte. Escribió que iría a la playa.

Previamente, había comentado que trabajaba en un guión sobre la vida del fotógrafo de la época de cine de oro mexicano, Gabriel Figueroa.

Descanse en paz.