CD9 se desmorona: Tras expulsión de Levyva, otro integrante acusa que la banda afectó su salud mental

El regreso de CD9 no ha sido lo terso que hubieran querido sus fans.

La boy band, una de las más exitosas en la década reciente, tenía planes para que su regreso fuera apoteósico pero lo que ha pasado se acerca más al caos.

Primero fue Freddy Leyva quien fue acusado de tener conversaciones inapropiadas en redes sociales.Incluso se publicaron capturas de pantalla de conversaciones privadas en las que el cantante de CD9 presuntamente solicita fotos íntimas a la persona con la que platica.

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Así que CD9, como empresa, tomó una decisión drástica:

“Después de lo ocurrido en los últimos días con Freddy, y con el compromiso de actuar con responsabilidad frente a lo que representa CD9, hemos tomado la decisión de detener sus actividades dentro del grupo para que pueda atender los asuntos que le corresponde resolver”, publicó la banda en un comunicado de X.

¿Por qué renunció Bryan Mou a CD9?

Ahora es otro miembro de la banda, Bryan Mou, el que ha decidido abandonar la banda luego de lo que se entiende fue una dura pelea con los otros integrantes o el equipo creativo.

En un comunicado, Bryan dijo que CD9 ha sido una parte muy importante de su vida pues han sido años de trabajo, de música, de “momentos que no se van a borrar nunca”

Luego expone las razones por las que ha decidido dedicarse solamente a su carrera como solista:

“Creo que hay momentos en los que uno tiene que ser honesto consigo mismo. También entendí que mi salud mental y física deben de estar por encima de cualquier proyecto”.

Escribió que CD9 “dejó de ser un espacio donde pudiera expresarme con libertad”.

Aludió incluso a que hubo faltas de respeto por lo que “quedarse no es una opción”.

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La banda hasta ahora no ha emitido respuesta ni confirmación a las declaraciones de Bryan.

