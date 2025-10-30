Caso Yrma Lydya: arrestan al segundo implicado en el feminicidio de la cantante

La Fiscalía de la Ciudad de México informó de la localización y aprehensión de un segundo implicado en el caso de la muerte de la cantante Yrma Lydya.

Se trata de Máximo N, el chofer de Jesús Hernández Alcocer, quien fue el autor del feminicidio.

El portal N+ detalló que Máximo N fue arrestado luego de un trabajo de inteligencia de agentes de la policía de investigación en coordinación con la Fiscalía del Estado de México, quienes lo ubicaron en el municipio de Ixtapaluca.

¿Cómo fue el feminicidio de Yrma Lydya?

Yrma Lydya fue asesinada el 23 de junio en 2022 en el restaurante Suntory de la Ciudad de México, donde se había citada con su pareja Jesús Hernández Alcocer.

En algún momento de la cena, el hombre sacó su pistola y disparó en tres ocasiones. Comensales que estaban en ese momento en el lugar se percataron de los disparos y pidieron la ayuda de un policía bancario que estaba ahí cumpliendo funciones de guardia de seguridad.

Jesús Hernández intentó escapar con ayuda de su guardaespaldas, Benjamín N, pero no pudo y fue entregado a una patrulla que circulaba por el lugar.

Las investigaciones de la policía en la reconstrucción de los hechos señalarían que el chofer de Hernández, antes de la detención, entró corriendo al lugar y salió de la misma manera. En ese lapso fue que se perdió el rastro del arma homicida. Ese chofer es Máximo N, quien fue detenido este miércoles 9 de octubre.

Jesús Hernández murió en prisión mientras se llevaba a cabo su proceso.

¿Cómo fue la detención de Máximo N?

De acuerdo con el reporte de N+, el arresto de Máximo N sucedió en un domicilio que compartía con su actual pareja sentimental.

Una vez que realizaron su aprehensión, fue trasladado a la Ciudad de México para ser ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde quedó a disposición de la autoridad judicial correspondiente”, reportó el portal.

Yrma Lydya llevaba 11 años como cantante profesional y había llegado a un punto álgido de su carrera ya que el éxito y la popularidad parecía que finalmente le habían llegado al integrarse al concepto de Las GranDiosas.

