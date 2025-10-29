Suscríbete

Yrma Lydya

Cantante víctima de feminicidio en la Ciudad de México

yrma lydya.jpg
Famosos
Caso Yrma Lydya: arrestan al segundo implicado en el feminicidio de la cantante
La cantante fue víctima de su pareja Jesús Hernández; el crimen fue en un restaurante de la Ciudad de México
October 29, 2025
 · 
Alejandro Flores