Caso Fede Dorcaz tiene avances: Fiscalía CDMX detuvo a dos hombres que habrían participado en el homicidio

El pasado 9 de octubre, el asesinato del cantante, compositor, modelo y artista argentino, Fede Dorcaz, conmocionó al mundo del entretenimiento, luego de que fuera víctima de un ataque armado. Ahora, las autoridades tienen avances en el caso y dieron a conocer que dos personas han sido identificadas como involucradas en el crimen.

La noche en la que fue asesinado, Dorcaz circulaba sobre el Periférico de la Ciudad de México, y según los primeros reportes, cuatro individuos a bordo de motocicletas lo interceptaron mientras viajaba con una mujer y le dispararon. Algunas versiones indicaban que Fede se habría resistido a un asalto.

Tras las agresiones, los atacantes huyeron, y el cantante, pese a sus heridas, logró salir de su auto y activar el botón de auxilio, sin embargo cuando los paramédicos llegaron ya no contaba con signos vitales.

Fiscalía detiene a dos hombres

La investigación sobre el asesinato derivó en la detención de dos individuos que permanecerán en prisión preventiva, según dio a conocer la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

A través de un comunicado de prensa, se identificó a los detenidos como Andy ’N’ y Geovanni ’N’, quienes fueron vinculados a proceso por el delito de homicidio doloso.

Derivado de la investigación y del trabajo conjunto con la @SSC_CDMX detuvimos a dos hombres por su probable participación en el homicidio de un ciudadano argentino que se desempeñaba como cantante.



Ambos ya fueron vinculados a proceso por el delito de homicidio doloso.… pic.twitter.com/AFI1GB1RZK — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) November 24, 2025

Andy ’N’ fue detenido el 17 de octubre en la alcaldía Gustavo A. Madero, mientras que Geovanni ’N’ fue capturado durante operativos en Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo.

Después de una audiencia realizada el 23 de noviembre, las autoridades otorgaron un plazo de dos meses para concluir las investigaciones complementarias. Ambos implicados permanecen recluidos en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur.

El homicidio de Dorcaz se sumó al de otros personajes del mundo del espectáculo que sacudieron a la capital del país en las últimas semanas. Unos días antes, el estilista ‘Micky Hair’ fue asesinado en Polanco, en lo que la Fiscalía consideró un ataque directo. Además, en septiembre, fueron asesinados B-King y Regio Clown tras darse a conocer su desaparición el 16 de septiembre.

