Suscríbete
Famosos

Caso Fede Dorcaz tiene avances: Fiscalía CDMX detuvo a dos hombres que habrían participado en el homicidio

Las autoridades revelaron las identidades de sus presuntos asesinos.

Noviembre 24, 2025 • 
Ericka Rodríguez
fede-dorcaz-crimen.jpg

Fede Dorcaz

Instagram

El pasado 9 de octubre, el asesinato del cantante, compositor, modelo y artista argentino, Fede Dorcaz, conmocionó al mundo del entretenimiento, luego de que fuera víctima de un ataque armado. Ahora, las autoridades tienen avances en el caso y dieron a conocer que dos personas han sido identificadas como involucradas en el crimen.

La noche en la que fue asesinado, Dorcaz circulaba sobre el Periférico de la Ciudad de México, y según los primeros reportes, cuatro individuos a bordo de motocicletas lo interceptaron mientras viajaba con una mujer y le dispararon. Algunas versiones indicaban que Fede se habría resistido a un asalto.

Tras las agresiones, los atacantes huyeron, y el cantante, pese a sus heridas, logró salir de su auto y activar el botón de auxilio, sin embargo cuando los paramédicos llegaron ya no contaba con signos vitales.

Fiscalía detiene a dos hombres

La investigación sobre el asesinato derivó en la detención de dos individuos que permanecerán en prisión preventiva, según dio a conocer la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

A través de un comunicado de prensa, se identificó a los detenidos como Andy ’N’ y Geovanni ’N’, quienes fueron vinculados a proceso por el delito de homicidio doloso.

Andy ’N’ fue detenido el 17 de octubre en la alcaldía Gustavo A. Madero, mientras que Geovanni ’N’ fue capturado durante operativos en Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo.

Después de una audiencia realizada el 23 de noviembre, las autoridades otorgaron un plazo de dos meses para concluir las investigaciones complementarias. Ambos implicados permanecen recluidos en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur.

El homicidio de Dorcaz se sumó al de otros personajes del mundo del espectáculo que sacudieron a la capital del país en las últimas semanas. Unos días antes, el estilista ‘Micky Hair’ fue asesinado en Polanco, en lo que la Fiscalía consideró un ataque directo. Además, en septiembre, fueron asesinados B-King y Regio Clown tras darse a conocer su desaparición el 16 de septiembre.

Fede Dorcaz
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
david-zepeda-portada.jpg
Famosos
David Zepeda, el sacerdote de ‘Los hilos del pasado’, confiesa los milagros que le cambiaron la vida
Noviembre 24, 2025
 · 
Nayib Canaán
Sergio-Sepúlveda.jpg
Famosos
Hackean Facebook de Sergio Sepúlveda y publican contenido completamente inapropiado e ilegal
Noviembre 24, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
beinda cazzu.jpg
Famosos
‘Cazzu’ destapa de una vez por todas si tendrá una colaboración musical con Belinda
Noviembre 24, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
silvia pinal viridiana.jpg
Famosos
Silvia Pinal y el traje color calabaza que usó el día que murió su hija Viridiana Alatriste
Noviembre 24, 2025
 · 
Alejandro Flores
sergio goyri erika buenfil.jpg
Telenovelas
“Angélica": la telenovela que Erika Buenfil grabó en Neza y tuvo un final que indignó a sus fans
La actriz festejó su cumpleaños 50 y con ese motivo recordamos su primer protagónico en telenovelas
Noviembre 24, 2025
 · 
Alejandro Flores
wendy guevara quine es la maacara.jpg
Famosos
Wendy Guevara confiesa por qué se sentía ridícula dentro de María Ovina en "¿Quién es la Máscara?”
La influencer fue la segunda eliminada de este 23 de noviembre
Noviembre 24, 2025
 · 
Alejandro Flores
federico garcía (1).jpg
Famosos
Eliminan a Rodrigo Murray de "¿Quién es la Máscara?"; menciona a los Derbez en sus agradecimientos
El actor fue el segundo famoso que perdió la Máscara este 23 de noviembre
Noviembre 23, 2025
 · 
Alejandro Flores
miss estonia.jpg
Famosos
Miss Estonia renuncia a la corona y lanza bomba contra Miss Universo: “Es una cuestión de valores”
Brigitta Schaback también se lanzó en contra de la organización de su país
Noviembre 23, 2025
 · 
Alejandro Flores