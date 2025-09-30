Asesinan en Polanco a Micky Hair, estilista de famosas como Ángela Aguilar y Kenia Os

Con tan solo 28 años, ‘Micky’, se encontraba en la cima de su carrera, siendo estilista de famosas como Kenia Os y Ángela Aguilar.

Miguel de la Mora, nombre real del afamado estilista de las estrellas, fue asesinado afuera de su negocio en Polanco, CDMX.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) confirmó el homicidio ocurrido sobre la calle Moliere, casi esquina con la avenida Presidente Masaryk.

‘Micky’ fue víctima de una agresión directa por parte de sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta. Todavía no se ha informado sobre la detención de los hombres, pero las investigaciones continúan.

Mauricio Tabe, alcalde de la alcaldía Miguel Hidalgo, donde ocurrieron los hechos, aseguró que se trató de un ataque directo y no de un asalto; “Estamos atentos y trabajando de forma coordinada para dar con los responsables”.

Micky Hair tenía más de 10 años de experiencia como estilista y como experto en extensiones de pelo. Tenía dos salones de belleza, uno en Guadalajara y otro en la Ciudad de México.

Entre las celebridades con las que trabajó destacan Ángela Aguilar, Kenia Os, Odette Orlena y Priscila Escoto.

Descanse en paz.