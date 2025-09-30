Suscríbete
Famosos

Asesinan en Polanco a Micky Hair, estilista de famosas como Ángela Aguilar y Kenia Os

Fue víctima de una agresión directa.

September 30, 2025 • 
MrPepe Rivero
micky-hair--.jpg

Asesinan a Micky Hair

Instagram

Con tan solo 28 años, ‘Micky’, se encontraba en la cima de su carrera, siendo estilista de famosas como Kenia Os y Ángela Aguilar.

Miguel de la Mora, nombre real del afamado estilista de las estrellas, fue asesinado afuera de su negocio en Polanco, CDMX.

Te puede interesar:
debora estrella muerte.jpg
Famosos
Compañeros de Débora Estrella la despiden en luto: Así le celebraron su último cumpleaños
September 21, 2025
 · 
Alejandro Flores
guana-posicionamiento.jpg
Famosos
“Chismoso, traidor y desleal": Alexis Ayala y Aarón Mercury hicieron pedazos a Guana en el Posicionamiento
September 21, 2025
 · 
MrPepe Rivero
rosario tijeras barabara de regil.jpg
Famosos
Corretean a Bárbara de Regil en calles del Edomex para pedirle una foto; ¿la alcanzaron?
September 21, 2025
 · 
Alejandro Flores
rosamaria-abelito.jpg
Famosos
Rosa María Noguerón responde a críticas tras polémica con Abelito; llaman al reality “La Casa de los Fraudes”
September 21, 2025
 · 
MrPepe Rivero

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) confirmó el homicidio ocurrido sobre la calle Moliere, casi esquina con la avenida Presidente Masaryk.

‘Micky’ fue víctima de una agresión directa por parte de sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta. Todavía no se ha informado sobre la detención de los hombres, pero las investigaciones continúan.

Mauricio Tabe, alcalde de la alcaldía Miguel Hidalgo, donde ocurrieron los hechos, aseguró que se trató de un ataque directo y no de un asalto; “Estamos atentos y trabajando de forma coordinada para dar con los responsables”.

Micky Hair tenía más de 10 años de experiencia como estilista y como experto en extensiones de pelo. Tenía dos salones de belleza, uno en Guadalajara y otro en la Ciudad de México.

Entre las celebridades con las que trabajó destacan Ángela Aguilar, Kenia Os, Odette Orlena y Priscila Escoto.

Descanse en paz.

Asesinato ANGELA AGUILAR
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
cuarto-noche-lcdlfm-.jpg
Famosos
La Jefa ordenó la reapertura del Cuarto Noche: Les habían quitado las cobijas azules por esto
September 30, 2025
 · 
MrPepe Rivero
visitantes-casa-famosos-.jpg
Famosos
Quién es quién de los visitantes de La Casa de los Famosos México durante 24 horas
September 29, 2025
 · 
MrPepe Rivero
dalilah-derbez--.jpg
Famosos
Dalilah Polanco relata en LCDLFM el día que Eugenio Derbez le rompió el corazón por una traición
September 29, 2025
 · 
MrPepe Rivero
actor-hospital-.jpg
Famosos
Actor de ‘Una familia de diez’ fue a dar a urgencias: Se cayó de espalda y se golpeó la nuca
September 29, 2025
 · 
MrPepe Rivero
guana-rosa-maria-nogueron-casa-.jpg
Famosos
Guana responde de frente: ¿Es el amante de Rosa María Noguerón, productora de LCDLFM?
José Luis hace un recuento tras ser eliminado rumbo a la gran final.
September 29, 2025
 · 
María de Jesús Candedo
Betty-Monroe.jpg
Famosos
Betty Monroe da señales de vida tras años de ausencia y se deja ver en la playa
La exconductora de ‘Tempranito’ ha permanecido fuera del ojo público desde 2019.
September 29, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
eliminacion-gala-.jpg
Famosos
Histórica votación en la gala de eliminación donde Aarón Mercury salió de La Casa de los Famosos México
Una de las placas de nominados más fuertes de la temporada.
September 29, 2025
 · 
TVyNovelas
Horacio-Palencia.jpg
Famosos
Padre de Horacio Palencia está delicado de salud y el cantante cumple su deseo
El cantautor dio a conocer que atraviesa por un triste momento en su vida.
September 29, 2025
 · 
Ericka Rodríguez