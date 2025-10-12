Suscríbete
Fede Dorcaz habló con Mariana Ávila minutos antes de su muerte; ella revela lo que le dijo

Mariana, quien llevaba dos años de relación con Fede, exige justicia

October 11, 2025 
Alejandro Flores
Fede iba a su casa

Mariana Ávila y Fede Dorcaz estaban por cumplir dos años de relación.

De “feliz relación”, debe decirse si se toma en cuenta la cantidad de publicaciones que hacían juntos en sus cuentas de Instagram donde compartían sus viajes, sus duetos, sus videos.
“Las estrellas bailan en Hoy” iba a ser otro de esos proyectos compartidos ya que participarían como pareja en el reality show de Televisa.
Ya no fue posible porque el jueves por la noche Fede Orcaz, modelo y cantante, fue asesinado en un acto violento que está bajo investigación.
“Su muerte es reflejo de la situación de inseguridad que se vive en nuestro país”, aseguró la oficina de representación de Fede en un comunicado publicado la mañana del viernes.

Mariana Ávila niega “malos pasos” de Fede Dorcaz

Sin embargo, su muerte fue tan sorpresiva que las especulaciones comenzaron a generarse y circular en redes sociales.
Sobre todo se ha cuestionado el móvil del ataque, ante lo cual Mariana publicó este sábado un mensajes en su cuenta de X y que fue replicado también en sus historias de Instagram.

“Nunca en la vida estuvo en malos pasos. Justicia, no mentiras, no desvíen la información para quitar responsabilidad a lo que pasó”, escribió Mariana, también cantante e influencer.

Para quitar dudas, Mariana decidió también contar su versión de lo que sucedió aquella noche del jueves.
“Mi Fede iba solito manejando hacia su casa después de estar juntos”, escribió Ávila.

¿De qué hablaron minutos antes de que Dorcaz fuera asesinado?

De acuerdo con su testimonio, Dorcaz estaba especialmente exultante por la felicidad de tener varios proyectos en su futuro inmediato.
No solamente su participación en el reality show Las estrellas bailan en Hoy, también el lanzamiento de su disco y la aparición de un artículo en la versión digital de la revista Rolling Stone en la que lo catalogan como la joven promesa de la música en español.

Mariana reafirma esa versión y cuenta:

"(Fede y yo) íbamos hablando por teléfono y llamó a sus amigos para contarle lo bien que le estaba yendo”.

Publicó este mensaje en todas sus redes

Mariana no aclara si aún iba en el teléfono cuando fue atacado pero se entiende, al menos, que fue momentos antes que estuvieron en comunicación.

Alejandro Flores
