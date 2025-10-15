Dan último adiós a Fede Dorcaz: Compañeros de Las Estrellas Bailan en Hoy asistieron al funeral

Fede Dorcaz, conocido como “El Príncipe”, fue un cantante argentino que brillaba con cada paso que daba. Lo iba a hacer en la pista de baile, dentro de Las Estrellas Bailan en Hoy.
Su debut junto a Mariana Ávila sería esta semana, pero el pasado 9 de octubre, perdió la vida repentinamente en un acto de violencia en pleno Periférico de la CDMX.
Su familia busca repatriarlo a Argentina, y piden donaciones, pues los trámites y gastos son muy costosos. Mira aquí para donar.
Mientras tanto, amigos y familiares lo despidieron en servicios funerarios este martes 14 de octubre. TVyNovelas tuvo acceso exclusivo y en nuestras redes sociales te compartimos las imágenes:
Previamente, la productora de Hoy, Andrea Rodríguez, confirmó que Mariana y Fede serían la pareja número 13 de la competencia, pero no buscó reemplazarlos, y aunque no participen, los considera parte de esta temporada del concurso.
Ya en el funeral, Andrea Rodríguez así recordó a Fede Dorcaz: