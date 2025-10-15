Suscríbete
Famosos

Dan último adiós a Fede Dorcaz: Compañeros de Las Estrellas Bailan en Hoy asistieron al funeral

La productora de Hoy, Andrea Rodríguez, ha estado al pendiente.

October 14, 2025 • 
MrPepe Rivero
fede-dorcaz-funeral-0.jpg

Funeral de Fede Dorcaz

Nayib Canaán

Fede Dorcaz, conocido como “El Príncipe”, fue un cantante argentino que brillaba con cada paso que daba. Lo iba a hacer en la pista de baile, dentro de Las Estrellas Bailan en Hoy.

Su debut junto a Mariana Ávila sería esta semana, pero el pasado 9 de octubre, perdió la vida repentinamente en un acto de violencia en pleno Periférico de la CDMX.

Más de Fede Dorcaz...
las estrellas bailan en hoy nuevos participantes
Famosos
Lista completa de famosos confirmados para Las Estrellas Bailan en Hoy 2025
September 26, 2025
 · 
MrPepe Rivero
fede-dorcaz-luto-hoy.jpg
Famosos
Fede Dorcaz ensayaba en Televisa para ‘Las Estrellas Bailan en Hoy': Estas fueron sus últimas fotos
October 10, 2025
 · 
MrPepe Rivero
fede-dorcaz-crimen.jpg
Famosos
Asesinan a Fede Dorcaz: El cantante argentino participaría en ‘Las Estrellas bailan en hoy’
October 10, 2025
 · 
TVyNovelas
fede-dorcaz-.jpg
Música
Fede Dorcaz, “El Príncipe” ítalo-argentino que vuelve con nueva etapa y sencillo
April 09, 2025
 · 
TVyNovelas

Su familia busca repatriarlo a Argentina, y piden donaciones, pues los trámites y gastos son muy costosos. Mira aquí para donar.

Mientras tanto, amigos y familiares lo despidieron en servicios funerarios este martes 14 de octubre. TVyNovelas tuvo acceso exclusivo y en nuestras redes sociales te compartimos las imágenes:

Previamente, la productora de Hoy, Andrea Rodríguez, confirmó que Mariana y Fede serían la pareja número 13 de la competencia, pero no buscó reemplazarlos, y aunque no participen, los considera parte de esta temporada del concurso.

Ya en el funeral, Andrea Rodríguez así recordó a Fede Dorcaz:

Vimos llegar a varios integrantes de Las Estrellas Bailan en Hoy, que pudieron convivir con él durante sus ensayos.

funeral-fede-dorcaz-10.jpg

Andrea Rodríguez, productora de Hoy, en Funeral de Fede Dorcaz en CDMX

Octavio Lazcano

funeral-fede-dorcaz-9.jpg

Funeral de Fede Dorcaz en CDMX

Octavio Lazcano

funeral-fede-dorcaz-7.jpg

Marie Claire Harp en funeral de Fede Dorcaz en CDMX

Octavio Lazcano

funeral-fede-dorcaz-6.jpg

Jimena Longoria y Gualy Cárdenas en funeral de Fede Dorcaz en CDMX

Octavio Lazcano

funeral-fede-dorcaz-5.jpg

Karenka llegó al funeral de Fede Dorcaz en CDMX

Octavio Lazcano

funeral-fede-dorcaz-4.jpg

La Bebeshita y Brandon llegan al funeral de Fede Dorcaz en CDMX

Octavio Lazcano

funeral-fede-dorcaz-3.jpg

Malillany Marín llegó a funeral de Fede Dorcaz en CDMX

Octavio Lazcano

funeral-fede-dorcaz-2.jpg

Mauricio Abad en Funeral de Fede Dorcaz en CDMX

Octavio Lazcano

funeral-fede-dorcaz-1.jpg

Funeral de Fede Dorcaz en CDMX

Octavio Lazcano

funeral-fede-dorcaz-11.jpg

Funeral de Fede Dorcaz en CDMX

Octavio Lazcano

Fede Dorcaz Funeral No te pierdas Las Estrellas Bailan en Hoy
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Manola-Díez-Robbie-Williams.jpg
Famosos
Manola Díez asegura que Robbie Williams le coqueteó y le dedicó un poema: “Me le hice bonita”
October 14, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Mauricio-Barcelata-hijo.jpg
Famosos
Hijo de Mauricio Barcelata sufre accidente en bicicleta y pierde la memoria; ¿cuál es su estado de salud?
October 14, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Paty-Sirvent.jpg
Famosos
Paty Sirvent vuelve a ‘Jeans’, pero como manager y hace castings junto a su papá y su esposo
October 14, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Luis-de-Llano-le-responde-a-Sasha-Sokol-por-ratificación-de-sentencia-en-su-contra.jpg
Famosos
Sasha Sokol denuncia que Luis de Llano ha ignorado su sentencia: ni disculpas ni indemnización
October 14, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
pablo-alboran-papas-.jpg
Telenovelas
‘Papás por siempre': Elenco se reunió para ver el estreno entre risas, pastel... ¡Y Pablo Alborán!
El cantante interpreta el tema oficial de la telenovela producida por Rosy Ocampo.
October 14, 2025
 · 
MrPepe Rivero
papas-por-siempre-elenco--0.jpg
Telenovelas
Quién es quién en Papás por siempre, la nueva telenovela con Ariadne Díaz y José Ron
Vuelven ‘Tino’ y ‘Aidé’ junto a rostros conocidos y algunos personajes nuevos...
October 13, 2025
 · 
TVyNovelas
estrellas-bailan-estreno-0.jpg
Famosos
Las Estrellas Bailan en Hoy 2025: ¿Cómo quedaron conformadas las parejas de famosos?
Ya comenzó la competencia más feroz de baile en la televisión.
October 13, 2025
 · 
MrPepe Rivero
ricardo-casares-casa-granja-.jpg
Famosos
Ricardo Casares confundió ‘La Granja VIP’ con ‘La Casa de los Famosos México’ y censuran el momento
Ocurrió en ‘Venga la alegría’ y la producción intentó ayudarlo al eliminar el video.
October 13, 2025
 · 
MrPepe Rivero