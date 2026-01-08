Suscríbete
Mhoni Vidente lanza predicción derrotista para México en el Mundial: “Soy vidente, no milagrosa”

La tarotista vaticinó que el Mundial lo ganará alguna de estas tres selecciones: Portugal, Argentina o España

Enero 08, 2026 • 
Alejandro Flores
mhoni vidente javier aguirre.jpg

Mhoni le echó las cartas a México en el Mundial

Youtube e Instagram

La incertidumbre que ha generado el funcionamiento de la selección mexicana de futbol en sus partidos de práctica hacia el Mundial de 2026 parece ser un mal augurio.

México no gana desde hace medio año, cuando derrotó a Estados Unidos en la final de la Copa de Oro. Pero desde entonces acumula empates y derrotas, la más reciente contra Paraguay en un partido en el que fue muy criticado el entrenador Javier Aguirre.
Ahora Mhoni Vidente le echa las cartas a la selección y el resultado no es tan bueno como desearían los jugadores y aficionados.

“Soy vidente, no milagrosa”, dijo Mhoni, pues ella misma sabe que su predicción no es lo que los mexicanos esperan.

Nuestro país es el primero que albergará por tercera ocasión un Mundial de Futbol, por lo que la esperanza es que por lo menos se supere lo que hizo en la edición de 1986, cuando el equipo dirigido por Bora Milutnovic llegó al quinto partido, en el que perdió en penales contra Alemania.

Mhoni dice: “Yo qué más quisiera que decirles que México va a ganar el Mundial pero las cartas no dicen eso”.

¿Qué es lo que dice el tarot de la vidente sobre el Mundial 2026?

“El que va a ganar el Mundial está entre Portugal, Argentina y España. Y hay que recordar que es la última vez que podríamos ver enfrentados a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi”.

En cuanto a México, Mhoni Vidente tiene una buena noticia: vaticina que la selección de Javier Aguirre llegará al quinto partido, aunque hay que recordar que en esta ocasión participan 48 países, por lo que se agregó también una fase más en la fase de eliminación directa.

Mhoni Vidente predice Copa Mundial de la FIFA 2026
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
