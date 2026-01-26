Suscríbete
Exescritor revela que Gus Rodríguez trataba de ocultar el peor DEFECTO de Eugenio Derbez

El creativo relató algunas anécdotas que vivió junto al actor y director.

Enero 26, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Derbez-Gus-Rodríguez.jpg

Eugenio Derbez es señalado de tacaño extremo.

Instagram

“Tenía un monederito de viejita y jamás salía de su bolsa, prefería regalarle un chiste al viene viene que una moneda”.

Fue en 2018, cuando Eugenio Derbez ofreció una entrevista para Adela Micha y se desató la polémica tras mencionar que los jóvenes quieren saber “¿cuánto me van a pagar?”.

En la charla, la comunicadora le cuestionaba al actor si creía que los muchachos de ahora sólo piensan en generar dinero, a lo que Derbez respondió con un ejemplo.

“Les hablas a los jóvenes y les dices: ‘Oye, necesito que me trabajes mis redes sociales, necesito alguien que me lleve mis redes sociales y tú te ves chavo y le sabes a las cosas, entonces quiero ver si trabajas conmigo’. Responden: ‘Sí, claro que sí, ¿cuánto me van a pagar?’. No lo puedo creer, me enoja”, indicó.

Al tiempo, que Micha exponía: “Es increíble. Me enoja. Es como: voy a trabajar con Eugenio Derbez, o sea, aunque no me pagues… porque aprendes”, dijo la conductora.

Tras la controversia, las redes sociales se le fueron encima a Eugenio por no querer pagar a los jóvenes que apenas comienzan y creer que por tratarse de él ya no se debe exigir remuneración económica.

Caso similar al que ocurrió con Karla Berman, hija de Shanik, a quien tundieron luego de sus palabras. “Que te guste es un muy mal criterio para encontrar un trabajo, sobre todo al principio de tu carrera. Lo que tienes que encontrar es un trabajo donde vas a aprender muchísimo, porque la verdad tu primer trabajo, o tus primeros años de trabajo, deberíamos de pagar, porque la verdad es que le traemos muy poco valor a las empresas y más bien, nosotros estamos aprendiendo muchísimo. Yo creo que lo tenemos que ver así”, expresó la hija de la periodista de espectáculos.

LEE TAMBIÉN: Tunden a hija de Shanik Berman por decir que los jóvenes “deberían pagar por trabajar”

Sus declaraciones rápidamente se extendieron como pólvora y muchos usuarios en redes sociales resaltaron su falta de empatía hacia quienes enfrentan condiciones precarias al buscar un empleo.

Resurge otra polémica

Un ex-escritor de Derbez, en su cuenta de X, antes Twitter, detrás de la cuenta llamada ‘Dislexicano’, relató algunas anécdotas que vivió junto al actor, otros escritores y a Gus Rodríguez, quien era publicista, actor, conductor, guionista y director creativo del equipo del actor, fallecido en 2020.

El empleado de Eugenio dejó al descubierto lo avaro que, asegura, es.

“Las oficinas de Eugenio Derbez estaban en Camino al Desierto de los Leones, frente a la academia de policía, a veinte minutos de Televisa San Ángel. Todos los días llegábamos, teníamos una junta creativa, escribíamos, bajábamos a comer y regresábamos a escribir toda la tarde”, inició su relato el escritor.

Y continuó expresando que “nos daban una hora para comer, eso quería decir que perdíamos 40 minutos en transportarnos y comíamos en 20 minutos, ahí empecé a comer desordenado y con grandes bocados, tenías dos opciones, bajabas en la primera combi, comías apresurado y regresabas a las carreras o bajabas con la segunda combi, más hambreado, pero comías con calma. Nadie quería bajar con la segunda combi”, compartió.

El creativo dejó al descubierto que Gus, inseparable de Derbez, trataba de ocultar su principal defecto: “Eugenio es la persona más tacaña que he conocido en mis cincuenta años sobre la Tierra. Tenía un monederito de viejita y jamás salía de su bolsa, prefería regalarle un chiste al viene viene que una moneda”.

Y finalizó una de sus anécdotas dando a conocer que “solíamos ir al cine a la última función de lunes para que nadie molestara a Eugenio y fingiéramos que era una persona normal. Una vez se me ocurrió pedirle que me invitara un refresco y él sacó su monederito y me dio 5 pesos, lo que costaba una coca de lata”, concluyó.

NO TE VAYAS SIN LEER: Cumplen todas las EXIGENCIAS de Eugenio Derbez pero no las de Alfonso Obregón para hacer ’Shrek 5’

¿Quién fue Gus Rodríguez?

Fue un publicista, periodista, escritor, actor, guionista, productor, jugador de videojuegos y director.

Como guionista es el mejor recodado en los programas ‘Al Derecho y al Derbez’, ‘Derbez en cuando’, XHDRBZ y ‘La familia P.Luche’.

También fue cocreador de personajes como ‘Armando Hoyos’.

Gus Rodríguez Eugenio Derbez
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
