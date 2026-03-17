Oriana sigue en La Casa de los Famosos Telemundo: ¿Quién fue la cuarta persona eliminada?

La tensión en La Casa de los Famosos Telemundo sigue ardiendo, y en el lunes de eliminación de este 16 de marzo, no fue la excepción.

Ocurrió después de unas controvertidas nominaciones donde una participante parecía haber hecho la señal de auxilio, pero luego se aclaró que no se sentía en peligro. Se trató de Vanessa Arias, quien resulto ser la cuarta eliminada de la competencia de Telemundo.

Todos los participantes estaban nominados. A La Jefa no le ha gustado la actitud de varias personas dentro de La Casa, pues la violencia ha llegado a un nivel muy alto.

La agresividad y el no respetar la autoridad de La Jefa se ha convertido en lo cotidiano de esta edición. En medio del caos, Oriana se ha convertido en uno de los rostros más controversiales, y mientras unos la apoyan, otros ya no la quieren volver a ver.

La eliminación de Vanessa Arias no fue libre de polémica. El periodista Gerardo Escareño aclaró que no fue una salida arreglada, sino que el público efectivamente no votó por ella.

¿Quién se ha ido de La Casa de los Famosos Telemundo al 16 de marzo?

Lupita Jones (eliminada)

Zoe Bayona (eliminada)

Sergio Mayer (eliminado)

Vanessa Arias (eliminada)

Siguen en la competencia:

Kenny Rodríguez

Laura Zapata

Oriana Marzoli

Celinee Santos

Horacio Pancheri

Josh Martínez

Laura González

Fabio Agostini

Stefano Piccioni

Yordian Martínez

Julia Argüelles

Kenzo Nudo

Curvy Zelma

El Divo

Kunno

Caeli

Jailyne Ojeda

