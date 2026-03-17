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Oriana sigue en La Casa de los Famosos Telemundo: ¿Quién fue la cuarta persona eliminada?

Sigue la tensión en el reality show de Telemundo, donde estaba Sergio Mayer.

Marzo 16, 2026 • 
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Oriana en La Casa de los Famosos Telemundo

Telemundo

La tensión en La Casa de los Famosos Telemundo sigue ardiendo, y en el lunes de eliminación de este 16 de marzo, no fue la excepción.

Ocurrió después de unas controvertidas nominaciones donde una participante parecía haber hecho la señal de auxilio, pero luego se aclaró que no se sentía en peligro. Se trató de Vanessa Arias, quien resulto ser la cuarta eliminada de la competencia de Telemundo.

Escándalos de La Casa de los Famosos 6, de Telemundo

Entérate de todo lo que hacen los famosos en el encierro

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Todos los participantes estaban nominados. A La Jefa no le ha gustado la actitud de varias personas dentro de La Casa, pues la violencia ha llegado a un nivel muy alto.

La agresividad y el no respetar la autoridad de La Jefa se ha convertido en lo cotidiano de esta edición. En medio del caos, Oriana se ha convertido en uno de los rostros más controversiales, y mientras unos la apoyan, otros ya no la quieren volver a ver.

La eliminación de Vanessa Arias no fue libre de polémica. El periodista Gerardo Escareño aclaró que no fue una salida arreglada, sino que el público efectivamente no votó por ella.

¿Quién se ha ido de La Casa de los Famosos Telemundo al 16 de marzo?

Lupita Jones (eliminada)
Zoe Bayona (eliminada)
Sergio Mayer (eliminado)
Vanessa Arias (eliminada)

Siguen en la competencia:

Kenny Rodríguez
Laura Zapata
Oriana Marzoli
Celinee Santos
Horacio Pancheri
Josh Martínez
Laura González
Fabio Agostini
Stefano Piccioni
Yordian Martínez
Julia Argüelles
Kenzo Nudo
Curvy Zelma
El Divo
Kunno
Caeli
Jailyne Ojeda

La casa de los famosos Vanessa Arias
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