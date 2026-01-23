Carlos Bonavides confiesa que tiene una hija SECRETA fruto de “una noche de copas, una noche loca”

“Me emocioné, me emocioné mucho y tengo que ir a verla”.

El comediante Carlos Bonavides ya se había declarado infiel y dicha traición lo llevó a perder a sus dos esposa, sin embargo, algo de lo que no había hablado es que tuvo una hija secreta.

La primera esposa del famoso ‘Huicho Domínguez’, Esperanza Font, fue la base importante que lo sacó del alcoholismo. “La sobriedad me obliga a enfrentar mis hechos y las consecuencias. Esperanza ha sido la mejor mujer, madre, hija, esposa y la mujer más fiel, la que me ayudó a sacarme del alcohol; y sin embargo, el hombre es el hombre y sus circunstancias [...] A ella la engañé muchas veces”, confesaba Bonavides en una charla para ‘El minuto que cambió mi destino’.

Tiempo después, el actor se casó con la también actriz Yodi Marcos, en 2007, en una lujosa celebración en Los Ángeles. Sin embargo, tras 17 años juntos dio a conocer que el matrimonio se terminaba porque también le fue infiel.

En 2024, en una entrevista a la periodista Matilde Obregón, Carlos, entre lágrimas admitía: “Yo soy el único culpable de haber traicionado a la mejor mujer que se me presentó en la vida; ella no es culpable. Durante dos años luchamos contra esto, pero no aguantó”.

Yodi es casi 40 años menor que Carlos. Es por eso que Bonavides mencionó que es consciente de que puede rehacer su vida. En cambio, él, dijo, se arrepentirá hasta el día de su muerte.

“Yo cometo el error de ponerle el cuerno. Mis circunstancias me llevaron a eso y me arrepentiré hasta el día de mi muerte. El buen hombre tiene que aceptar sus responsabilidades; ella es joven, es guapa y puede hacer su vida”, mencionaba Bonavides.

Obregón le cuestionó qué lo había llevado a “ponerle el cuerno” a su esposa, con quien ya mantenía una relación larga y en confianza. A lo que Bonavides manifestaba “no mide uno las consecuencias y pecamos de creernos inteligentes. Tengo mucho miedo a la soledad. La razón de mi vida siguen siendo ellos porque la casa la sigo manteniendo”.

Una hija secreta…

El intérprete de ‘Dos mujeres, un camino’ ofreció una nueva entrevista para Matilde Obregón, y ahí confesó que después de la pandemia descubrió que tiene una hija.

El famoso comediante, de 85 años, compartió que no conoce personalmente a su hija, pero en una fotografía pudo comprobar su gran parecido físico y detalló que ya mantienen comunicación y que su relación se está dando poco a poco.

“Ahorita tengo una hija que no conozco, que quiero conocer, que es doctora y se acaba de casar”, sentenció.

Carlos se sinceró y narró que su hija es fruto de un romance furtivo que se dio en una visita a Tijuana, Baja California. “Fue una noche de copas, una noche loca”.

El histrión confesó que “me emocioné, me emocioné mucho y tengo que ir a verla”.

Cabe recordar que Bonavides tiene un hijo, Tadeo, fruto de su matrimonio con Yodi Marcos. El joven de 17 años es influencer, cantante y actor. Ha participado en ‘La Rosa de Guadalupe’, ‘Como dice el dicho’, ‘Mi marido tiene familia’ y ‘Mi marido tiene más familia’, entre otros.

