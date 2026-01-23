Suscríbete
Famosos

Carlos Bonavides confiesa que tiene una hija SECRETA fruto de “una noche de copas, una noche loca”

El famoso ‘Huicho Domínguez’ dejó sorprendidos a todos al revelar que tuvo una hija en Tijuana.

Enero 23, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Carlos-Bonavides.jpg

Carlos Bonavides está emocionado al saber que tuvo una hija.

YouTube

“Me emocioné, me emocioné mucho y tengo que ir a verla”.

El comediante Carlos Bonavides ya se había declarado infiel y dicha traición lo llevó a perder a sus dos esposa, sin embargo, algo de lo que no había hablado es que tuvo una hija secreta.

La primera esposa del famoso ‘Huicho Domínguez’, Esperanza Font, fue la base importante que lo sacó del alcoholismo. “La sobriedad me obliga a enfrentar mis hechos y las consecuencias. Esperanza ha sido la mejor mujer, madre, hija, esposa y la mujer más fiel, la que me ayudó a sacarme del alcohol; y sin embargo, el hombre es el hombre y sus circunstancias [...] A ella la engañé muchas veces”, confesaba Bonavides en una charla para ‘El minuto que cambió mi destino’.

Tiempo después, el actor se casó con la también actriz Yodi Marcos, en 2007, en una lujosa celebración en Los Ángeles. Sin embargo, tras 17 años juntos dio a conocer que el matrimonio se terminaba porque también le fue infiel.

@matilde_obregon

Carlos Bonavides tras haberle sido infiel a su esposa 40 años menor que él. #matildeobregon #carlosbonavides #huichodominguez

♬ sonido original - Matilde Obregon

LEE TAMBIÉN: Pablo Valentín, ’Pedro’ de ‘Vecinos’, cayó 30 metros a una barranca… ¡de MILAGRO no quedó cuadrapléjico!

En 2024, en una entrevista a la periodista Matilde Obregón, Carlos, entre lágrimas admitía: “Yo soy el único culpable de haber traicionado a la mejor mujer que se me presentó en la vida; ella no es culpable. Durante dos años luchamos contra esto, pero no aguantó”.

Yodi es casi 40 años menor que Carlos. Es por eso que Bonavides mencionó que es consciente de que puede rehacer su vida. En cambio, él, dijo, se arrepentirá hasta el día de su muerte.

“Yo cometo el error de ponerle el cuerno. Mis circunstancias me llevaron a eso y me arrepentiré hasta el día de mi muerte. El buen hombre tiene que aceptar sus responsabilidades; ella es joven, es guapa y puede hacer su vida”, mencionaba Bonavides.

Obregón le cuestionó qué lo había llevado a “ponerle el cuerno” a su esposa, con quien ya mantenía una relación larga y en confianza. A lo que Bonavides manifestaba “no mide uno las consecuencias y pecamos de creernos inteligentes. Tengo mucho miedo a la soledad. La razón de mi vida siguen siendo ellos porque la casa la sigo manteniendo”.

Te puede interesar:
isaac fantasmita diario de daniela.jpg
Famosos
De niño estrella en Televisa a eminencia de la medicina
Enero 11, 2026
 · 
Alejandro Flores
Supuesto hijo de Julio Iglesias enfrenta dificultades legales
Famosos
Dos mujeres denuncian por acoso y violencia sexual a Julio Iglesias: “Me usaba casi todas las noches”
Enero 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Paolo-Botti.jpg
Famosos
¿Dónde está Paolo Botti, exparticipante de ‘La Academia’, y por qué se volvió tendencia?
Enero 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
paulina-rubio-1-1200x675.jpg
Famosos
Mansión de Paulina Rubio en Miami se vende en cifra espectacular; ella se mudó con sus hijos a modesta casa
Enero 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

Una hija secreta…

El intérprete de ‘Dos mujeres, un camino’ ofreció una nueva entrevista para Matilde Obregón, y ahí confesó que después de la pandemia descubrió que tiene una hija.

El famoso comediante, de 85 años, compartió que no conoce personalmente a su hija, pero en una fotografía pudo comprobar su gran parecido físico y detalló que ya mantienen comunicación y que su relación se está dando poco a poco.

“Ahorita tengo una hija que no conozco, que quiero conocer, que es doctora y se acaba de casar”, sentenció.

Carlos se sinceró y narró que su hija es fruto de un romance furtivo que se dio en una visita a Tijuana, Baja California. “Fue una noche de copas, una noche loca”.

NO TE VAYAS SIN LEER: A doña Silvia Pinal le negaron por meses retirar SU DINERO del banco; ya no coincidían su huella y firma

El histrión confesó que “me emocioné, me emocioné mucho y tengo que ir a verla”.

Cabe recordar que Bonavides tiene un hijo, Tadeo, fruto de su matrimonio con Yodi Marcos. El joven de 17 años es influencer, cantante y actor. Ha participado en ‘La Rosa de Guadalupe’, ‘Como dice el dicho’, ‘Mi marido tiene familia’ y ‘Mi marido tiene más familia’, entre otros.

Carlos Bonavides
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Julio-Beckles.jpg
Famosos
Entre lágrimas dan a conocer la MUERTE de un querido actor de telenovelas de Televisa
Enero 23, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Pati-Chapoy-Alex-B.jpg
Famosos
Pati Chapoy acusa a Alex B de SAQUEAR la casa de su hermano, Daniel Bisogno, el día de su muerte
Enero 23, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
gaby platas.jpg
Famosos
Gaby Platas revela que detrás del fallido reencuentro de “Otro Rollo” hay un “desmadrito”
Enero 22, 2026
 · 
Alejandro Flores
zerboni y marcela ruiz.jpg
Famosos
¿Por qué Salvador Zerboni tuvo el privilegio de nominar a una pareja en "¿Apostarías por mí?”?
Enero 22, 2026
 · 
Alejandro Flores
Raticida-sazonador.jpg
Viral
Abuelita de 79 años ENVENENÓ a su familia; confundió raticida con sazonador mientras preparaba caldo y arroz
Siete personas, incluidos dos menores, fueron hospitalizados.
Enero 23, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
horacio pancheri christina ramos.jpg
Famosos
El beso gay que le cambió la carrera a Horacio Pancheri
El actor contó que ese personaje le llegó en un momento crucial de su carrera
Enero 22, 2026
 · 
Alejandro Flores
veronica castro (2).jpg
Famosos
Verónica Castro sigue en terapia por dolores en brazos y piernas
La actriz decidió volver a su casa y ahí seguirá con sus terapias
Enero 22, 2026
 · 
Alejandro Flores
alejandra guzman.jpg
Famosos
Alejandra Guzmán estaba llena de osteoporosis y le tuvieron que injertar hueso de muerto con yeso
La cantante narró que se ha sometido a operaciones desde hace siete meses para corregir su sistema óseo
Enero 22, 2026
 · 
Alejandro Flores