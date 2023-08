Richie O’Farrill vuelve a los escenarios tras rehabilitarse: checa el antes y después del standupero

Las grabaciones de O’Farrill rápidamente se viralizaron en redes sociales, criticando la agresiva actitud del comediante. Fue entonces que desapareció de sus redes sociales durante un tiempo y luego reapareció al lado de su novia y su perrita, asegurando que ya estaba mejor.

Esa fue la punta del iceberg que dio inicio a una serie de escándalos protagonizados por Ricardo O’Farrill, quien denunció maltratos en una “granja” donde estuvo internado por sus adicciones, además de acusar a su papá de encerrarlo contra su voluntad; indudablemente, las agresiones a terceros no podían faltar, por lo que el comediante debió recibir atención especializada.

RICARDO O’FARRIL SE REENCUENTRA CON SU PÚBLICO CON UN SHOW REINVENTADO, VE SU ANTES Y DESPUÉS

Hace unos días, Ricardo O’Farrill confirmó que se encuentra nuevamente trabajando, con una franca mejoría y acompañado por su familia. En la edición impresa de esta semana de TVyNovelas, te brindamos detalles sobre las dos presentaciones que tuvo O’Farrill en la colonia Condesa de la Ciudad de México, además de una exclusiva entrevista que nos brindó el comediante.

Los fans se mostraron comprensivos y felices de poder ver a O’Farrill de regreso, e incluso accedieron a tapar las cámaras de sus celulares para no exponer al standupero a estímulos de ansiedad que le generaran alguna crisis.

En estas presentaciones se ve a un Ricardo O’Farrill más animado, con el cabello corto y un rostro más jovial, una imagen diferente a la que se apreciaba en sus publicaciones de redes sociales hace unos meses, y aunque él mismo aceptó que todavía no estaba recuperado al 100%, su familia lo está acompañando en este proceso.

¿QUÉ LE PASÓ A RICHIE O’FARRILL?

Fue en un video que subió recientemente a su cuenta de Instagram que Richie O’Farrill se sinceró con sus seguidores y, tras ofrecerles una disculpa , reveló que en aquellos días sufrió de severos brotes psicóticos que lo convirtieron en una persona que no era, además de luchar día a día contra la depresión.

“Hice muchas cosas malas y, en específico, fue hablar mal de tantas personas a las que quiero, respeto y admiro tanto y que me han expresado su amistad y yo lo que hice fue fallarles”

“Este video es específicamente para disculparme con todas las personas que he ofendido ante mi brote maniaco-depresivo. Estar en un brote es como estar poseído, no te das cuenta de tus acciones. Hice muchas cosas malas y, en específico, fue hablar mal de tantas personas a las que quiero, respeto y admiro tanto y que me han expresado su amistad y yo lo que hice fue fallarles”, aseguró O’Farrill, además de dar un contundente mensaje sobre salud mental.

“Aprovecho para hablar del tema de la salud mental. De verdad, esto no lo vi venir; fue tan gradual que no me di cuenta. Fue tan poquito a poquito que ni siquiera nos pudimos dar cuenta, hasta que hubo personas que me intentaron ayudar”, concluyó el comediante.