Candela Márquez salva su vida de milagro; tenía un boleto para el tren que se DESCARRILLÓ en España

La actriz Candela Márquez sorprendió a todos al revelar que pudo ser una de las víctimas mortales de los trenes que tuvieron brutal choque el pasado 18 de enero en el municipio de Adamuz, provincia de Córdova, en el sur de España.
El accidente dejó al menos 40 personas fallecidas y decenas de heridos. Ha sido catalogado como una de las tragedias ferroviarias más graves de los últimos años.Fue a través de sus redes sociales que la española explicó que había comprado un boleto de tren para regresar a Madrid ese mismo domingo por la tarde, precisamente en la ruta en la que ocurrieron los hechos, sin embargo, algo la hizo cambiar de opinión y dejar perder el viaje en ese horario.
“Iba a estar en ese tren. Tenía previsto regresar el domingo por la tarde, incluso estuve a punto de perderlo, pero algo me hizo adelantar mi hora de salida”, compartió Candela en sus historias de Instagram, mostrando incluso su antiguo boleto.
“Hoy sólo puedo agradecer profundamente a Dios, que siempre me cuida de una forma y otra”, expresó la actriz.
El trágico accidente ferroviario ocurrió cuando un tren de alta velocidad, que cubría la ruta de Málaga a Madrid, descarriló sus últimos vagones e invadió la vía contraria, impactando de frente contra un tren que viajaba con destino a Huelva. El choque fue de tal magnitud que provocó la caída de vagones y un saldo devastador de víctimas.