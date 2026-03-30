Amanda Miguel e Isabel Lascurain se rinden ante Camila Fernández en “Juego de Voces"; te contamos por qué

Los duetos estelares del segundo programa de “Juego de voces: Hermanos y rivales” sucedieron con Amanda Miguel como invitada.

El capitán de “Los Consentidos”, Esteban Silvas decidió mandar a Camila Fernández para acompañar a la cantante de origen argentino, mientras que el capitán de “Los Favoritos”, Walo Silva, eligió a Isabel Lascuarian.

Amanda Miguel se mostró especialmente emocionada con la invitación para participar en el programa:

“Es una regalo para mí venir para encontrarme con tantos jóvenes tan talentosos y que vienen con todo, pero también con viejos amigos”.

Así fueron los duetos de Amanda Miguel en “Juego de Voces: Hermanos y rivales”

El primer dueto fue con Isabel, con quien interpretó “Él me mintió”, la desgarradora canción que narra el tormento de una mujer que no solamente le fue infiel sino que llevaba una doble vida.

El dueto se realizó de pie en un escenario enmarcado por un corazón de fuego al fondo.

El escenario cambió de manera radical para el dueto con Camila Fernández: sentadas en una especie de trono y rodeadas de dagas clavadas en piedras, las cantantes interpretaron “Así no te amará jamás”.

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Amanda Miguel no pudo aguantar las ganas de mencionar la calidad de Camila:

“Felicidades Camilita divina, con esa voz tan Fernández, tan hermosa, estás hermosa”.

Las votaciones del público favorecieron a Camila Fernández y la primera reacción de la derrotada fue decir: “Pues claro”.

Isabel luego explicó:

“En la vida uno tiene que aprender a reconocer y reconozco que lo hiciste como una reina”.

Esta es la segunda vez que Camila se convierte en lo más sobresaliente de los duetos de “Juego de Voces: hermanos y rivales”, ya que la semana pasada Lupita D’Alessio quedó impresionada por su interpretación de “Acaríciame”

