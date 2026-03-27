Lupita D’Alessio hace llorar a Camilia Fernández; le manda un audio tras escuchar su versión de “Acaríciame”

“Acaríciame” es la canción favorita de Lupita D’Alessio y siempre ha criticado la manera en que otras cantantes la han interpretado... hasta ahora.

D’Alessio ha realizado interpretaciones de esta canción en vivo que llegan a durar más de 5 minutos y en las cuales es evidente que la teatralidad es un elemento fundamental.

Camila Fernández es la única que lo ha versionado la canción y que lo ha entendido a cabalidad, por lo menos eso es lo que piensa D’Alessio.

La nieta de Vicente Fernández es una de las participantes de “Juego de Voces: Hermanos y rivales”, el programa en el que se enfrentan 10 hermanos cantantes en duelos musicales donde el público decide cuál es el ganador.

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Y sin duda en el primer capítulo, transmitido este domingo, la ganadora fue Camila Fernández, no sólo por las puntuaciones de su equipo, sino porque su interpretación de “Acaríciame” le gustó hasta a Lupita D’Alessio.

El mensaje de Lupita D’Alessio a Camila Fernández

La llamada “Leona dormida” se emocionó tanto con Camila que le escribió a sus hijos Ernesto y Jorge, participantes del programa, para comentarles que estaba muy emocionada.

Ernesto le dijo: "¿Y por qué no se lo dices tú en un audio?”

Y lo hizo: Lupita grabó un audio para que Ernesto se lo mandara a Camila.

Fernández se sintió tan emocionada por el contenido y que decidió hacerlo público.

“Soy Lupita DAlessio, te quería decir que me encantó lo que hiciste en “Juego de voces"; Y la versión de Acaríciame se me hizo muy bonita de tu parte y te lo agradezco muchísmimo”.

Camila Ferbández lloró cuando recibió el audio, lloró cuando lo mostró públicamente a través de un video en las redes sociales del programa y, asegura ella misma:, “lloraré por siempre cada vez que lo escuche”.

D’Alessio agrega en el audio un comentario realmente emotivo hacia Camila al decirle que ya es su fan.

“Me convertí en una fan de Camila Fernández y deseo que sigas cantando así de bonito”.

El secreto que hizo que esta versión de “Acaríciame” fuera del agrado de Lupita no es solamente la calidad vocal de Fernández, sino que logró captura lo que ella siempre ha considerado la esencia de la canción.

“Muchas cantantes lo que hacen es cantarla como si fuera un tema sensual; pero yo siempre la he considerado un grito de una mujer desagarrado, que suplica por el amor de su hombre”, ha dicho la Leona Dormida.

Juego de Voces se transmite todos los domingos por las estrellas.