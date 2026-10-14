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Brianda Deyanara le PIDE PERDÓN a la esposa de Memo Schutz por ’shippeo’ en ‘La Casa de los Famosos México’

Los exhabitantes fueron ligados sentimentalmente en diversas ocasiones, por ello Brianda le ofreció disculpas a la pareja del comentarista deportivo.

Octubre 14, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Brianda le ofreció disculpas a la esposa de Memo Schutz por ’shippeo’ en ‘La Casa de los Famosos México’.

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“Yo los respeto mucho, los quiero mucho, a Memo lo quiero muchísimo”.

Un sinnúmero de rumores de coqueteo entre Brianda Deyanara y Memo Schutz se suscitaron mientras ambos formaron parte de la cuarta temporada de ‘La Casa de los Famosos México’.

Tras el termino del reality, tanto Memo como su esposa fueron cuestionados. El comentarista deportivo dijo que “Bri es como mi hermanita, tengo una hermana más o menos de la edad y yo la quiero mucho, la admiro”, y negó cualquier connotación sentimental.

Al tiempo, expresó que su esposa “es el amor de su vida, mis hijos son todo”.

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Por su parte, Verónica Fonseca, pareja de Schutz dijo que son “un matrimonio muy sólido, de más de veintitrés años”.

Y sobre el ‘shippeo’ con Brianda, expresó que “yo lo conozco perfecto, sé cómo estamos de sólidos como matrimonio y sé cómo valora la familia, entonces estamos tranquilos”, sostuvo.

Schutz, también destacó el papel de Fonseca mientras él permaneció diez semanas dentro de la casa. “Ella es la campeona, porque no solamente era mi persona de confianza, sino pues al quedarse con los cuatro chamacos, el estar corriendo de un lado para otro, también como gran profesionista”, afirmó.

En tanto, aunque Brianda había negado cualquier vínculo y usuarios expresaron que en la final y en su ingreso a la última convivencia con los finalistas se habría mantenido alejada de Memo, ahora le pidió perdón a Verónica, la esposa de Schutz.

“Yo llegué, lo saludé a él, a Vero, le digo: Vero… perdón, no sé, una disculpa por, por todas las cosas que se dicen en redes sociales. Yo los respeto mucho, los quiero mucho, a Memo lo quiero muchísimo”, relató la creadora de contenido sobre su encuentro con Fonseca.

Los exhabitantes y la esposa de Memo se vieron en la fiesta que organizó Galilea Montijo tras el termino de ‘La Casa de los Famosos México’.

Además, la influencer atribuyó el ‘shippeo’ a la dinámica del programa, que durante diez semanas transmitió en vivo la convivencia de los famosos.

“Y mira, siento que justamente lo platicaba hace rato, yo creo que siento que en esta casa hizo falta mucha polémica”, expresó Brianda durante una entrevista para ‘Exa’.

Por ello, dijo que “a falta de que hubiera polémica, pues siento que se tiene que crear de alguna manera”.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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Finalmente, manifestó: “yo estoy tranquila, estoy feliz. Hice muy buenos amigos, eso sí me hicieron un ‘shippeo’ con todo el mundo. Pero son personas con las que estas conviviendo 24/7 por 60 días”, concluyó.

Brianda Deyanara Memo Schutz La casa de los famosos 4 No te pierdas
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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