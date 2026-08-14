Destapan a cuarto y quinto competidor de ‘La Granja VIP’; uno es comediante y OTROS ES AMIGO de Ángela y Nodal

“Tengo que mentalizarme, porque es superimportante la responsabilidad con los animales”.

Ya se destaparon al cuarto y quinto participante de ‘La Granja VIP’. Uno es comediante, imitador y standupero, y el otro es el mejor amigo de Ángela Aguilar y Christian Nodal.

"¡La diversión ya llegó a la granja! Kevyn Contreras se suma a la granja para ponerle humor, ocurrencias y muchas risas a esta Segunda Temporada”, fue el anuncio con el que confirmaron al famoso conocido como ‘Kevyn Bicolor’.

El originario de Nuevo León se suma como granjero al proyecto de TV Azteca, quien busca que con su humor negro y sketches ponga ambiente en el reality.

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Kevyn inició su carrera en la televisión regiomontana y la comedia local, construyendo su identidad gracias a su estilo irreverente que llegó rápidamente a Instagram y TikTok.

Su salto a la fama se consolidó dentro del circuito del stand-up del norte, donde ha compartido escenario y colaborado con figuras de la comedia como ‘Brincos Dieras’ y José Luis Zagar.

Anuncian al mejor amigo de Ángela Aguilar y Christian Nodal

Al igual que con los otros granjeros, fue en ‘Venga la Alegría’ donde se reveló a ‘Kunno’, quien salió de un enorme huevo. El creador de contenido dijo que aceptó ingresar a ‘La Granja VIP’ porque es el programa favorito de su mamá.

‘Kunno’ indicó que con los famosos revelados le interesa pasar buenos momentos:

“Con Carlos Trejo me gusta que sea de fantasmas porque yo de repente veo de fantasmas, Kenny e Ivonne súper cool y Kevyn…”.

Sobre Contreras, ‘Kunno’ se limitó a dar su opinión y, aunque señaló que son de la misma región, prefirió no decir si le agrada o no.

En la charla que sostuvo con Flor Rubio, el exbailarín de ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’ dijo que le encantan los animales y que en sus redes sociales ya ha compartido interacciones recientes con distintas especies.

“Tengo que mentalizarme, porque es superimportante la responsabilidad con los animales”.

Reveló también que las vacas y los burros son sus favoritos, al grado de tener una vaca tatuada. Confesó que le dan miedo las gallinas y que, para él, “no hay peor animal que el ser humano”.

Dentro de los comentarios que emitió también destacó que le encantan comer, “pero no cocinar”, lo que podría ser un problema con sus compañeros.

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Finalmente, le dieron las pistas del siguiente granjero y al sacar un sombrero no dudó en bromear con que se podría tratar de Ángela Aguilar y Christian Nodal.