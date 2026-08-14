Despiden con dolor a actriz de ‘La Usurpadora’ y ‘Rafaela’: enfrentó dos enfermedades en silencio

Fue la noche del 12 de agosto cuando se reportó el fallecimiento de la actriz hispano-venezolana Consuelo ‘Chelo’ Rodríguez a la edad de 84 años. La noticia fue difundida por el periodista Simón Villamizar.

El comunicador escribió en la red social X, que “falleció anoche, pasadas las 11:00”.

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas del deceso y tampoco se conoce declaración alguna por parte de su familia.

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Chelo Rodríguez, la actriz española venezolana, protagonista de telenovelas como "Rafaela", "La zulianita", "La loba" y "La usurpadora", falleció anoche pasadas las 11:00. Actriz con una carrera impresionante. Reservada con su vida íntima, pero sumamente amable. Tenía 84 años pic.twitter.com/he6jCxW6jB — Simon Villamizar (@SimonBestia) August 13, 2026

Medios locales ya habían dado cuenta de que ‘Chelo’ “presentaba un diagnóstico de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA)”. Además, otro diario venezolano retomó que la protagonista de telenovelas “estuvo luchando contra el cáncer”.

En un video publicado en la cuenta de Instagram de Radiología IDACA, la intérprete habría aparecido con buen semblante y hablando de su situación.

“He tenido 33 radios, hoy es la última, y no tengo sino palabras de agradecimiento hacia, tanto al equipo de médico como al equipo técnico como a toda la gente, de verdad”, dijo.

“He tenido momentos muy gratos, he tenido otros un poquito menos gratos, pero sé que todo mundo me ha dicho que ‘eso es así, que es normal’, que ‘no me tengo que angustiar por eso’, que ‘la radio pega’ y que tal. Y sé que de esto, yo voy a salir”, indicó.

¿Quién era ‘Chelo’ Rodríguez?

Fue una actriz y modelo nacida en Sober, Galicia, en España, aunque desde muy joven radicó en Venezuela. En dicho país desarrolló una extensa carrera en la televisión, el cine y el teatro y se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la telenovela venezolana.

Antes de dedicarse por completo a la actuación, trabajó como modelo y comenzó su relación con la televisión en ‘Radio Caracas Televisión’. Su debut como actriz llegó en 1969 con ‘Corazón de madre’, y posteriormente participó en producciones como ‘La Usurpadora’, ‘La Doña’, ‘La loba’ y ‘La Zulianita’.

El momento decisivo de su carrera llegó en 1977, cuando protagonizó ‘Rafaela’, telenovela de Delia Fiallo junto a Arnaldo André. El éxito de la producción la consolidó como una de las grandes protagonistas de la televisión venezolana y dio paso a otros trabajos destacados, entre ellos ‘Daniela’, ‘María del Mar’, ‘Mundo de fieras’, ‘Mujercitas’, ‘Hechizo de amor’ y ‘¿Vieja yo?’.

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Su trayectoria también se extendió al teatro: en 2018 protagonizó ‘Como un libro abierto’, un monólogo inspirado en su propia vida, en el que abordó su llegada a Venezuela, su lucha por abrirse camino como modelo y actriz y distintas experiencias personales.

Descanse en paz.