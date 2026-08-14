Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Despiden con dolor a actriz de ‘La Usurpadora’ y ‘Rafaela’: enfrentó dos enfermedades en silencio

La querida protagonista de telenovelas perdió la vida luego de darle batalla a dos padecimientos.

Agosto 14, 2026 • 
Ericka Rodríguez
La-Usurpadora.jpg

Actriz de ‘La Usurpadora’ perdió la vida dándole batalla a dos enfermedades.

YouTube

Fue la noche del 12 de agosto cuando se reportó el fallecimiento de la actriz hispano-venezolana Consuelo ‘Chelo’ Rodríguez a la edad de 84 años. La noticia fue difundida por el periodista Simón Villamizar.

El comunicador escribió en la red social X, que “falleció anoche, pasadas las 11:00”.

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas del deceso y tampoco se conoce declaración alguna por parte de su familia.

TE RECOMENDAMOS: Carlitos, el niño de “La Usurpadora”, muestra una vida nueva y feliz en compañía de su novio

Medios locales ya habían dado cuenta de que ‘Chelo’ “presentaba un diagnóstico de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA)”. Además, otro diario venezolano retomó que la protagonista de telenovelas “estuvo luchando contra el cáncer”.

En un video publicado en la cuenta de Instagram de Radiología IDACA, la intérprete habría aparecido con buen semblante y hablando de su situación.

“He tenido 33 radios, hoy es la última, y no tengo sino palabras de agradecimiento hacia, tanto al equipo de médico como al equipo técnico como a toda la gente, de verdad”, dijo.

“He tenido momentos muy gratos, he tenido otros un poquito menos gratos, pero sé que todo mundo me ha dicho que ‘eso es así, que es normal’, que ‘no me tengo que angustiar por eso’, que ‘la radio pega’ y que tal. Y sé que de esto, yo voy a salir”, indicó.

¿Quién era ‘Chelo’ Rodríguez?

Fue una actriz y modelo nacida en Sober, Galicia, en España, aunque desde muy joven radicó en Venezuela. En dicho país desarrolló una extensa carrera en la televisión, el cine y el teatro y se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la telenovela venezolana.

Antes de dedicarse por completo a la actuación, trabajó como modelo y comenzó su relación con la televisión en ‘Radio Caracas Televisión’. Su debut como actriz llegó en 1969 con ‘Corazón de madre’, y posteriormente participó en producciones como ‘La Usurpadora’, ‘La Doña’, ‘La loba’ y ‘La Zulianita’.

El momento decisivo de su carrera llegó en 1977, cuando protagonizó ‘Rafaela’, telenovela de Delia Fiallo junto a Arnaldo André. El éxito de la producción la consolidó como una de las grandes protagonistas de la televisión venezolana y dio paso a otros trabajos destacados, entre ellos ‘Daniela’, ‘María del Mar’, ‘Mundo de fieras’, ‘Mujercitas’, ‘Hechizo de amor’ y ‘¿Vieja yo?’.

NO TE VAYAS SIN LEER: El misterio de la doble de Gaby Spanic en La Usurpadora, telenovela que la dejó harta y frustrada

Su trayectoria también se extendió al teatro: en 2018 protagonizó ‘Como un libro abierto’, un monólogo inspirado en su propia vida, en el que abordó su llegada a Venezuela, su lucha por abrirse camino como modelo y actriz y distintas experiencias personales.

Descanse en paz.

la usurpadora Muerte
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Lucia-Mendez.jpg
Famosos
Lucía Méndez narró cómo fue el día que TERMINÓ CANTANDO para Pablo Escobar: “Sentí que se me iba la vida”
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
moisespenaloza---.jpg
Famosos
Moisés Peñaloza no se siente derrotado y asegura que las “dobles caras” terminarán por quedar al descubierto
Septiembre 01, 2026
 · 
Nayib Canaán
Flor-Mariana.jpg
Famosos
Mariana Ochoa estuvo a punto de casarse con el manager de Flor Vigna; ¿por eso NO LA SOPORTA?
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Lolita Cortés
Famosos
Lolita Cortés se sincera y admite que toma medicina psiquiátrica: “en dos ocasiones decidí que YA NO PODÍA MÁS”
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Selena Quintanilla revive en el Museo Madame Tussauds
Famosos
A.B. Quintanilla demanda a Suzette: Hermanos de Selena en pleito legal por millones de dólares
Habría presuntas irregularidades que A.B. estaría buscando identificar. “Jamás pensé que dentro de mi propia familia pudieran ocurrir situaciones que me llevaran a tomar una decisión de esta magnitud”.
Septiembre 01, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Ingrid-Martz.jpg
Famosos
Exmarido de Ingrid Martz la demanda para que le de pensión, LA MITAD de sus bienes y que pague su abogado
Aunque Ingrid había intentado llevar una buena relación con el padre de su hija, todo se salió de control y ya la está demandando.
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Leandro-Michelle.jpg
Famosos
Hijo de Michelle Vieth revela que SE PELEÓ con su mamá, se dejaron de hablar y ella le “robó el coche”
Leandro Ampudia asegura que tuvieron un terrible conflicto por el que llevan un año distanciados aunque ella lo niega.
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Tupac.jpg
Hollywood
Resuelven el as3sinat0 del rapero Tupac Shakur 30 años después: exlíder de una pandilla ES EL CULPABLE
El criminal enfrenta una posible cadena perpetua por arrebatarle la vida al entonces joven de 25 años.
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez