Ricky Martin, Lady Gaga latina y hasta un “Bad Bunny niño": así fue el show de Medio Tiempo del Super Bowl

“Creo que fue una elección merecida”, declaró el Conejito Malo al referirse a su participación en el show de medio tiempo del Super Bowl.

Y ya en el estadio Levis, el cantante se empeñó en demostrarlo con un show en el que tuvo de invitados sorpresa a dos estrellas: Lady Gaga y Ricky Martin.

La primera apareció con una versión latina de su éxito “Die with a smile”, a la que convirtió en una canción con rasgos de salsa y cumbia.

Bad Bunny también llevó al Super Bowl su famosa “Casita”, ese espacio en el que es posible perrear pero también hacer declaraciones importantes.

Ahí donde el Conejito Malo aprovechó para declarar: “Si estoy hoy en el Super Bowl, es porque nunca dejé de creer en mí”.

Ese segmento sirvió para que llegara a un escenario que simulaba la sala de su casa de la infancia, en donde un niño veía la televisión. Bad Bunny llegó y entregó a ese niño el Grammy que ganó apenas la semana pasada e hizo historia por ser el primero que gana un latino con un álbum en español.

Luego apareció, en medio del sembradío que se colocó en el emparrillado para el show, Ricky Martin para interpretar “Lo que le pasó a Hiawai”, canción de Bad Bunny que habla de banderas y amor.

Y así se encaminó el Conejito Malo hacia el final que resultó épico: el caminando y bailando mientras a su alrededor se sumaban las banderas de todos los países de América.

Y luego de mencionar uno por uno los países del continente, lanzó su mensaje: “Algo más fuerte que el odio, es el amor”.

Los mensajes de apoyo

Desde que se anunció que sería el encargado del prestigioso y tradicional mini concierto, el cantante urbano provocó una polémica a la que se sumó incluso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Horas antes del partido, Bad Bunny recibió el apoyo de celebridades que lo consideran ya un hito en la historia contemporánea al representar con orgullo su herencia latina en el Super Bowl.

Bad Bunny…mandándote todo el amor, la positividad y el abrazo más grande del mundo. ¡Todos estamos contigo esta noche! Sé que la vas a romper. Estoy aquí contigo de la misma manera que tú estuviste conmigo. ¡Tan orgullosa de ser boricua! Dale fuerte Benito. ¡Como solo tú puedes… pic.twitter.com/kfVnm43haG — jlo (@JLo) February 8, 2026

Natti Natasha, Alejandro Sanz y Jennifer Lopez fueron algunos de los artistas que resaltaron el aporte del reguetonero a la cultura popular latina en Estados Unidos.