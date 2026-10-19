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Aylín Mujica “se niega a aceptar” que su hijo ya no está y a tres meses de su muerte dice: “SIGO BUSCÁNDOTE”

Además, la actriz le pidió “una señal” para poder estar en paz.

Octubre 19, 2026 • 
Ericka Rodríguez
aylín y mauro su hijo.jpg

Aylín Mujica y su hijo Mauro Menéndez

Instagram

“Quisiera tener una señal, una respuesta, un instante más contigo, aunque fuera sólo para abrazarte y decirte cuánto te amo”.

La actriz Aylín Mujica le envió un sentido mensaje a su hijo Mauro, tras cumplirse tres meses de su repentino fallecimiento.

“Todavía hay momentos en los que mi corazón se niega a aceptar que ya no estás aquí. Sigo buscándote, hijo mío… te busco entre la gente, en los lugares, en los recuerdos, en mis sueños”, escribió Aylín.

Al tiempo, añadió que “me sigo preguntando: ' ¿Dónde estarás, mi amor?, ¿cómo será ese lugar donde estás ahora? ¿podrás verme? ¿podrás escucharme cuando te hablo?’ Quisiera tener una señal, una respuesta, un instante más contigo, aunque fuera sólo para abrazarte y decirte cuánto te amo”.

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“Aunque mis ojos no pueden verte, mi alma te siente. Te siento en el viento que acaricia mi cara, en las canciones, en los silencios, en cada latido de mi corazón”, sentenció.

Mujica compartió el mensaje con un video que mostraba una panorámica desde lo alto de una montaña y otra imagen en la que aparece junto a Mauro.

Apenas a inicios del mes, Aylín dio a conocer que ya había recibido las cenizas de su hijo mayor tras una larga espera por los trámites.

Cabe recordar que el músico de 32 años perdió la vida el pasado 17 de julio cuando estaba de viaje en Barbados a donde se trasladó con un cuadro de neumonía y estando allá se complicó y murió.

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Aylín Mujica
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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