Los expulsados de "¿Apostarías por mí?” se arrepienten de lo que hicieron en la villa: “Te pido perdón”

Laysha y el Malito se enfrentaron a Salvador Zerboni y Marcela Ruiz en la gala de este 8 de febrero

Febrero 08, 2026 • 
Alejandro Flores
apostarias por mi.jpg

"¿Apostarías por mí?” tuvo a su tercer eliminado

Instagram

Salvador Zerboni y Marcela Ruiz tuvieron una semana complicada que terminó con su eliminación del reality show "¿Apostarías por mí?” este 8 de febrero.

La pareja fue la tercera en ser expulsada tras perder la nominación en contra de Laysha y el Malito.
Por la mañana de este mismo domingo, Zerboni y Ruiz tuvieron una crisis que los llevó a distanciarse. Salvador le reclamó a su pareja que no lo estaba apoyando emocionalmente.

“No siempre pero hay veces que necesito que me sostengan. Es un momento, dos horas y luego ya vuelvo a ser yo el que te apoya”, le dijo Zerboni.

¿Por qué Zerboni le pidió perdón a su pareja Marcela Ruiz?

Finalmente, en la gala de eliminación, Salvador y Marcela fueron los que menos votos obtuvieron del público y salieron de la villa.
Su reacción fue una crítica en contra del público y también contra Laysha y el Malito.

“Estoy un poco triste, decepcionado de que la gente prefiere ese tipo de contenido”, dijo en referencia a que los votos de los televidentes favorecieron a Laysha y el Malito.

Laysha y el Malito han mostrado actitudes irreverentes y provocadoras: se gritan, se critican, se molestan y son especialmente escandalosos dentro de la villa.

Marcela Ruiz señaló: “Yo lo siento pero esas son cosas que yo no haría”.

Una vez fuera de la villa, Salvador y Marcela se sinceraron mutuamente.

“Te pido perdón porque tú estaban muy emocionada y querías seguir jugando. No pude cumplirte el deseo de que siguiéramos en la villa”, le dijo Salvador.

Marcela le respondió que lamentablemente el público había preferido otro tipo de contenido y que de todos modos ellos seguirían juntos y se divertirían incluso más.

salvador zerboni ¿Apostarías por mí?
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
