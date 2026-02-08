René Strickler estuvo a punto de demandar al hospital donde lo operaron por cáncer

René Strickler es un doble sobreviviente de cáncer.
El actor tuvo primero un diagnóstico que lo llevó a una cirugía en su mano izquierda para retirarle un tumor y ponerle un injerto.
Luego le hallaron otro tumor en el colón, lo que implicó un procedimiento médico más complicado aún.
“Los médicos no sólo hicieron una operación para retirar el tumor, sino explorar que no hubiera material genético cancerígeno en los ganglios”.
Este pasaje de su vida es, sin duda, el más impactante en cuanto a su salud y Strickler suele compartir la experiencia de lo que vivió.
Lo hizo por ejemplo en 2023 durante una entrevista con el programa “Montse y Joe”.
¿Cómo superó el cáncer René Strickler?
Y lo hizo ahora que está en el reality show "¿Apostarías por mí?” pero en esta ocasión agregó una parte hasta desconocida: amenazó con demandar al hospital en el que lo atendieron.
“Yo estaba con mangueras acá en el estómago, tenia mangueras por todos lados porque no podía comer”, dijo en referencia a la sonda que le permitían cubrir las necesidades fisiológicas básicas.
Estaba René convaleciente en la cama de hospital cuando un grupo de personas llegaron hasta él para pedirle entrevistas y fotos.
“Yo estaba ahí porque tenía que esperar a aque sellara el colón, luego de los 50 centímetros que me quitaron”, recuerda.
Se sorprendió de que aquellas personas hubieran llegado hasta su habitación del hospital y fue en ese momento cuando decidió hacer frente a los intrusos.
“Era un hospital bueno, yo tenia seguro, pero esos que entraron pues obviamente alguien del hospital les dio permiso”.
La anécdota concluye con René Strickler juntando toda slas fuerzas posibles para hablar con los intrusos.
“Como pude les dije: no los voy a demandar a ustedes, voy a demandar al hospital porque los dejaron entrar”.
Cuenta Strickler que esa amenaza bastó para que lo dejaran en paz, por fortuna.