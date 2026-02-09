Tiran más memes de Bad Bunny en el Super Bowl: estos son los mejores

Bad Bunny en el Super Bowl generó polémica antes del show de medio tiempo, durante el medio tiempo y después del medio tiempo.

Las críticas de una parte de la sociedad estadounidense (incluyendo al presidente Donald Trump) generó un ambiente de expectación ante el mini concierto del Conejito Malo.

Y la tarde de este domingo 9 de febrero finalmente se resolvió la incógnita: Bad Bunny dio un show lleno de referencias culturales latinoamericanas y aprovechó para lanzar dos mensajes.

El primero es que nunca hay que dejar de perseguir los sueños y el segundo es que el amor es lo único más fuerte que el odio.

DeBÍ TiRAR MáS FOToS pic.twitter.com/heQbswmqj0 — Jimmy Fallon (@jimmyfallon) February 9, 2026

Los memes del medio tiempo del Super Bowl

Pero incluso estos mensajes políticamente serios fueron materia de memes en redes sociales.

Los mejores memes de Bad Bunny X

Varias celebridades estadounidenses sintieron el impulso de hacer comentarios sobre el show de medio tiempo, incluyendo a Elmo, el tierno muppet de Plaza Sésamo, quien se declaró fan de Benito.

That Bunny was AMAZING. Elmo thinks he should be called Good Bunny! Elmo loves you, Mr. Good Bunny! ❤️🎶🐰 — Elmo (@elmo) February 9, 2026

Bad Bunny interpretó “Lo que le pasó a Hawaii” y “El apagón”, dos canciones con alto contenido político.

Precisamente esa había sido una de las razones por las que muchos políticos estadounidenses se oponían a Bad Bunny como artista del Súper Bowl.

Una vez que terminó el medio tiempo, también eso fue materia de memes, incluyendo la famosa escena en la que Bart Simpson escucha a su “peor enemigo” en la radio.

Los gringos cuando traduzcan la letra de “La canción” de bad bunny: pic.twitter.com/meacXvm55g — Fabrizio Fauna (@FabrizioFauna) February 9, 2026