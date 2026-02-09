Suscríbete
Famosos

Tiran más memes de Bad Bunny en el Super Bowl: estos son los mejores

La presentación del cantante en el medio tiempo cumplió con la expectativa

Febrero 08, 2026 • 
Alejandro Flores
bad bunny meme (2).jpg

Bad Bunny tiró un mensaje de amor

Instagram NFL y X

Bad Bunny en el Super Bowl generó polémica antes del show de medio tiempo, durante el medio tiempo y después del medio tiempo.

Las críticas de una parte de la sociedad estadounidense (incluyendo al presidente Donald Trump) generó un ambiente de expectación ante el mini concierto del Conejito Malo.
Y la tarde de este domingo 9 de febrero finalmente se resolvió la incógnita: Bad Bunny dio un show lleno de referencias culturales latinoamericanas y aprovechó para lanzar dos mensajes.
El primero es que nunca hay que dejar de perseguir los sueños y el segundo es que el amor es lo único más fuerte que el odio.

Los memes del medio tiempo del Super Bowl

Pero incluso estos mensajes políticamente serios fueron materia de memes en redes sociales.

bad bunny meme (1).jpg

Los mejores memes de Bad Bunny

X

Varias celebridades estadounidenses sintieron el impulso de hacer comentarios sobre el show de medio tiempo, incluyendo a Elmo, el tierno muppet de Plaza Sésamo, quien se declaró fan de Benito.

Bad Bunny interpretó “Lo que le pasó a Hawaii” y “El apagón”, dos canciones con alto contenido político.
TE RECOMENDAMOS: Ricky Martin, Lady Gaga latina y hasta un “Bad Bunny niño": así fue el show de Medio Tiempo del Super Bowl
Precisamente esa había sido una de las razones por las que muchos políticos estadounidenses se oponían a Bad Bunny como artista del Súper Bowl.

Todo sobre "¿Apostarías por mí?”

Nuevo reality show de Televisa con 12 parejas compitiendo en el formato de 24/7

renesatrciklerrubi.jpg
Famosos
René Strickler avergüenza a su esposa al revelar que se casaron cuando ya estaban embarazados
“No le veo el chiste”, dijo Rubí cuando el actor contó la historia en el reality show "¿Apostarías por mí?”
Enero 30, 2026
 · 
Alejandro Flores
Famosos
“Mafioso, traidor y payaso”, Mario Bezares y Raúl el Pelón sacan su lado agresivo en ¿Apostarías por mí?”
Enero 29, 2026
Famosos
Detrás de Adrián di Monte hay integrantes de La Casa de los famosos que lo apoyan en "¿Apostarías por mí?”
Enero 24, 2026
Famosos
La dura lucha por ser padres de Carlos Ponce y Karina Banda, la pareja invitada de "¿Apostarías por mí?”
Febrero 01, 2026
Famosos
Mario Bezares estalla de júbilo porque eliminan a su “enemigo” en "¿Apostarías por mí?"; Brenda hasta se cayó
Febrero 01, 2026
apostarías por mi.jpg
Famosos
Los primeros eliminados de "¿Apostarías por mí?” discutieron hasta el último momento
Enero 25, 2026
 · 
Alejandro Flores
alina y jim mario y brenda.jpg
Famosos
¿Ya hubo intimidad de alguna pareja en '¿Apostarías por mí?’? “Se oyeron ruidos de una cama”
Enero 24, 2026
 · 
Alejandro Flores

Una vez que terminó el medio tiempo, también eso fue materia de memes, incluyendo la famosa escena en la que Bart Simpson escucha a su “peor enemigo” en la radio.

Bad Bunny super bowl memes
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
itati cantoral.jpg
Famosos
El infierno detrás de Itatí Cantoral y su matrimonio secreto: “Dormíamos en recámaras separadas”
Febrero 07, 2026
 · 
Alejandro Flores
jerry rivera (2).jpg
Famosos
Jerry Rivera provoca envidias con foto en la que luce joven y musculoso; hasta Carlos Ponce le tiene celos
Febrero 07, 2026
 · 
Alejandro Flores
isabellahijavicentefernandez.jpg
Famosos
Primeras imágenes de Isabella, la hija de Vicente Fernández Jr, ya con su abuela doña Cuquita
Febrero 07, 2026
 · 
Alejandro Flores
burrita burrona y turbilence.jpg
Famosos
Momo Guzmán llora del coraje y ahora sí revela por qué se peleó con Turbulence
Febrero 07, 2026
 · 
Alejandro Flores
adrian di monte nuja amar (1).jpg
Famosos
Adrián Di Monte está al borde de un ataque de celos porque su esposa quiso “perrear” en una fiesta
El actor montó en cólera cuando Nuja Amar se fue a bailar sola
Febrero 07, 2026
 · 
Alejandro Flores
campomanes-uto.jpg
Famosos
Fabiola Campomanes está de luto: Murió su mamá... “Ya te extraño”
Descanse en paz.
Febrero 07, 2026
 · 
MrPepe Rivero
domneica montero.jpg
Telenovelas
Ella es la doble de acción que hace las escenas a caballo de Angelique Boyer en “Doménica Montero”
La doble de acción mostró fotos y videos de las escenas en las que participa
Febrero 07, 2026
 · 
Alejandro Flores
alicia villarreal cibad hernandez.jpg
Famosos
Alicia Villarreal desafía a quienes critican su noviazgo con Cibad Hernández
“No necesitamos su aprobación”, escribió la cantante al cumplir seis meses de relación
Febrero 07, 2026
 · 
Alejandro Flores