Tiran más memes de Bad Bunny en el Super Bowl: estos son los mejores

Bad Bunny en el Super Bowl generó polémica antes del show de medio tiempo, durante el medio tiempo y después del medio tiempo.
Las críticas de una parte de la sociedad estadounidense (incluyendo al presidente Donald Trump) generó un ambiente de expectación ante el mini concierto del Conejito Malo.
Y la tarde de este domingo 9 de febrero finalmente se resolvió la incógnita: Bad Bunny dio un show lleno de referencias culturales latinoamericanas y aprovechó para lanzar dos mensajes.
El primero es que nunca hay que dejar de perseguir los sueños y el segundo es que el amor es lo único más fuerte que el odio.
Los memes del medio tiempo del Super Bowl
Pero incluso estos mensajes políticamente serios fueron materia de memes en redes sociales.
Varias celebridades estadounidenses sintieron el impulso de hacer comentarios sobre el show de medio tiempo, incluyendo a Elmo, el tierno muppet de Plaza Sésamo, quien se declaró fan de Benito.
That Bunny was AMAZING. Elmo thinks he should be called Good Bunny! Elmo loves you, Mr. Good Bunny! ❤️🎶🐰— Elmo (@elmo) February 9, 2026
Bad Bunny interpretó “Lo que le pasó a Hawaii” y “El apagón”, dos canciones con alto contenido político.
Precisamente esa había sido una de las razones por las que muchos políticos estadounidenses se oponían a Bad Bunny como artista del Súper Bowl.
Una vez que terminó el medio tiempo, también eso fue materia de memes, incluyendo la famosa escena en la que Bart Simpson escucha a su “peor enemigo” en la radio.
Los gringos cuando traduzcan la letra de “La canción” de bad bunny: pic.twitter.com/meacXvm55g— Fabrizio Fauna (@FabrizioFauna) February 9, 2026
¡Bart, tu enemigo mortal está en el medio tiempo del #SuperBowl !#HalfTimeShow— Simpsonito (@SoySimpsonito) February 9, 2026
pic.twitter.com/E53Wse9qTO
“I was in the Super Bowl halftime show!”— NFL Memes (@NFLMemes) February 9, 2026
“Oh really?”
“Yes, I was a sugarcane plant” pic.twitter.com/jOWAX1RYMO