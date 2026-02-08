Suscríbete
Bad Bunny con chaleco antibalas y 30 amenazas: la predicción de Mhoni Vidente para el Super Bowl

La tarotista le da un consejo al reguetoner,o quien se presenta la tarde de este 8 de febrero en el show de medio tiempo

Febrero 08, 2026 • 
Alejandro Flores
mhoini vidente bad bunny.jpg

Mhoni Vidente vio el destino de Bad Bunny en las cartas

Captura Youtube / Grammy.com

Bad Bunny tiene planes luminosos para su futuro y eso lo ve Mhoni Vidente en las cartas del tarot.

“Su pareja está embarazada, él no suelta el anillo y el éxito de los Grammys lo hizo ver muy bien”.
Sin embargo, hay una nube sobre el destino del Conejito Malo y Mhoni Vidente lanza una alerta porque el show del medio tiempo del Super Bowl podría ser el momento en que se desate la tormenta.
La tarotista ya había alertado que la presentación del cantante urbano no tenía contento al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que de acuerdo con lo que veía en las cartas, ese show del medio tiempo era al mismo tiempo una oportunidad y un reto.
Ahora, a unas horas de realizarse, y con Bad Bunny dividiendo opiniones entre quienes lo consideran un parte aguas en la historia de la música en español y quienes critican su elección como artista para el show de medio tiempo del Super Bowl, Mhoni lanza una advertencia importante.

“La CIA y el FBI andan detrás de él porque tiene 30 amenazas de atentado”.

La predicción de Mhoni Vidente sobre Bad Bunny

El cantante, en efecto, generó polémica también durante los Grammys porque aparentemente llevaba un chaleco antibalas. Revistas como Vanity Fair han intentado confirmar esa versión pero los representantes del cantante se han negado a emitir declaraciones.
Mhoni Vidente, sin embargo, lo ve clarito en sus cartas:

“Bad Bunny sí traía chaleco antibalas y por eso no podía moverse bien”, dice la tarotista.

Por eso mismo, al leer el futuro cercano del reguetonero tiene una certeza.

“Bad Bunny se tiene que cuidar de los atentados porque sí tiene 30 amenazas”.

Hasta ahora, las versiones de que Bad Bunny ha recibido amenazas no han sido confirmadas por el artista ni autoridades.
El New York Times publicó un largo reportaje sobre los detractores del Conejito Malo pero no existen menciones de una amenaza real, sino de un movimiento anti Bad Bunny que incluye un concierto con artistas que simpatizan con el presidente Trump.

Bad Bunny super bowl Medio Tiempo Super Bowl
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
