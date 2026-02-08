Perrito callejero es cliente VIP en taquería de Jalisco y va cada noche por uno de bistec con croquetas

A Shock ya lo conocen todos los vecinos y clientes de la taquería El Gruñón.

Saben que este perrito llega cada noche y casi siempre a la misma hora y se forma frente a la parrilla donde atiende el taquero al que se debe el nombre del local.

Se trata del local de un matrimonio en la colonia La Guadalupana, en Guadalajara, que recién abrió sus puertas el 12 de enero.

Ofrecen tacos de bistec, de longaniza y de cecina enchilada. En cuanto abrieron, comenzaron a recibir todos los días le peculiar visita de este perrito callejero.

Se convirtió entonces en una costumbre que el Gruñón (se llama Alejandro) en cuanto lo ve aparecer, comienza a prepararle un taco de bistec.

Shock entonces espera paciente frente a la parrilla mientras ladea la cabeza,

Shock, cliente VIP

Los vecinos comenzaron a reconocerlo y los clientes cuando llegan y se lo encuentra, hasta platican con él preguntándole qué se siente ser viral en internet.

La acción de Alejandro y Rosa (su esposa también atiende la taquería) se ha repetido durante cuatro semanas cada vez que Shock se acerca a pedir su taco.

A veces, incluso completan el bistec con algo de croquetas, aunque evidentemente Shock primero se come el bistec y después las croquetas.

La taquería se ha hecho también viral no sólo por estas acciones sino porque, de acuerdo a los comentarios que dejan los clientes, los tacos son de los mejores en la zona.