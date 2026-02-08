Suscríbete
Viral

Perrito callejero es cliente VIP en taquería de Jalisco y va cada noche por uno de bistec con croquetas

Los taqueros y clientes ya le pusieron nombre: se llama Shock

Febrero 08, 2026 • 
Alejandro Flores
taqueria perrito cliente.jpg

Shock, formado para esperar su orden; y luego disfrutando de su taquito

facebook

A Shock ya lo conocen todos los vecinos y clientes de la taquería El Gruñón.

Saben que este perrito llega cada noche y casi siempre a la misma hora y se forma frente a la parrilla donde atiende el taquero al que se debe el nombre del local.
Se trata del local de un matrimonio en la colonia La Guadalupana, en Guadalajara, que recién abrió sus puertas el 12 de enero.
Ofrecen tacos de bistec, de longaniza y de cecina enchilada. En cuanto abrieron, comenzaron a recibir todos los días le peculiar visita de este perrito callejero.
TE RECOMENDAMOS: El infierno detrás de Itatí Cantoral y su matrimonio secreto: “Dormíamos en recámaras separadas”
Se convirtió entonces en una costumbre que el Gruñón (se llama Alejandro) en cuanto lo ve aparecer, comienza a prepararle un taco de bistec.
Shock entonces espera paciente frente a la parrilla mientras ladea la cabeza,

Shock, cliente VIP

Los vecinos comenzaron a reconocerlo y los clientes cuando llegan y se lo encuentra, hasta platican con él preguntándole qué se siente ser viral en internet.

Todo sobre "¿Apostarías por mí?”

Nuevo reality show de Televisa con 12 parejas compitiendo en el formato de 24/7

renesatrciklerrubi.jpg
Famosos
René Strickler avergüenza a su esposa al revelar que se casaron cuando ya estaban embarazados
“No le veo el chiste”, dijo Rubí cuando el actor contó la historia en el reality show "¿Apostarías por mí?”
Enero 30, 2026
 · 
Alejandro Flores
Famosos
“Mafioso, traidor y payaso”, Mario Bezares y Raúl el Pelón sacan su lado agresivo en ¿Apostarías por mí?”
Enero 29, 2026
Famosos
Detrás de Adrián di Monte hay integrantes de La Casa de los famosos que lo apoyan en "¿Apostarías por mí?”
Enero 24, 2026
Famosos
La dura lucha por ser padres de Carlos Ponce y Karina Banda, la pareja invitada de "¿Apostarías por mí?”
Febrero 01, 2026
Famosos
Mario Bezares estalla de júbilo porque eliminan a su “enemigo” en "¿Apostarías por mí?"; Brenda hasta se cayó
Febrero 01, 2026
apostarías por mi.jpg
Famosos
Los primeros eliminados de "¿Apostarías por mí?” discutieron hasta el último momento
Enero 25, 2026
 · 
Alejandro Flores
alina y jim mario y brenda.jpg
Famosos
¿Ya hubo intimidad de alguna pareja en '¿Apostarías por mí?’? “Se oyeron ruidos de una cama”
Enero 24, 2026
 · 
Alejandro Flores

La acción de Alejandro y Rosa (su esposa también atiende la taquería) se ha repetido durante cuatro semanas cada vez que Shock se acerca a pedir su taco.

A veces, incluso completan el bistec con algo de croquetas, aunque evidentemente Shock primero se come el bistec y después las croquetas.
La taquería se ha hecho también viral no sólo por estas acciones sino porque, de acuerdo a los comentarios que dejan los clientes, los tacos son de los mejores en la zona.

VIRAL perritos de la calle
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Vanessa-Dib.jpg
Viral
Mujer acude a retirarse el DIU y termina con las piernas amputadas; la indemnizan con 88 mil pesos
Febrero 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Savannah-Guthrie (1).jpg
Viral
Madre de conductora de televisión está desaparecida: hay una MACABRA pista y posible “escena del crimen”
Febrero 04, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
bebes oxigeno.jpg
Viral
Empresario que regaló auto a papás virales de bebés que necesitan oxígeno es ASALTADO
Febrero 03, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
viral persecuion.jpg
Viral
Se persiguen como en Rápidos y Furiosos en la CDMX; uno de ellos termina arrastrado en la calle
Febrero 01, 2026
 · 
Alejandro Flores
burrita burrona y turbilence.jpg
Famosos
Momo Guzmán llora del coraje y ahora sí revela por qué se peleó con Turbulence
El actor que dio vida a Burrita Burrona dice que está harto de que ser burlen de él
Febrero 07, 2026
 · 
Alejandro Flores
adrian di monte nuja amar (1).jpg
Famosos
Adrián Di Monte está al borde de un ataque de celos porque su esposa quiso “perrear” en una fiesta
El actor montó en cólera cuando Nuja Amar se fue a bailar sola
Febrero 07, 2026
 · 
Alejandro Flores
campomanes-uto.jpg
Famosos
Fabiola Campomanes está de luto: Murió su mamá... “Ya te extraño”
Descanse en paz.
Febrero 07, 2026
 · 
MrPepe Rivero
domneica montero.jpg
Telenovelas
Ella es la doble de acción que hace las escenas a caballo de Angelique Boyer en “Doménica Montero”
La doble de acción mostró fotos y videos de las escenas en las que participa
Febrero 07, 2026
 · 
Alejandro Flores