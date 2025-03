Así fue la prueba del líder que Manelyk González ganó en ‘La Casa de los Famosos All Stars': VIDEO

Como ya es una tradición, este martes 04 de marzo se llevó a cabo la Prueba del Líder, un evento que estuvo dominado por un sabor agridulce ya que se celebró justo después de la inesperada eliminación de Nacho Casano , uno de los concursantes más fuertes y con una estrategia de juego más clara.

Rosa Caiafa no pudo evitar romper en llanto con esta salida y el ambiente se tornó más pesado en “La Casa de los Famosos All Stars"; sin embargo, esto no fue impedimento para que se celebrara una nueva ronda de torneos encaminados a elegir a otro líder semanal en sustitución de Alfredo Adame, quien durante siete días durmió en la suite con Lupillo Rivera además de que evitó ser nominado.

¿CÓMO GANÓ MANELYK GONZÁLEZ EL LIDERATO EN “LA CASA DE LOS FAMOSOS ALL STARS”?

En esta ocasión, para definir al líder de la semana 4 en “La Casa de los Famosos All Stars” la producción organizó un entretenido pero complicado juego de dardos y globos: todos los inquilinos debían reventar la mayor cantidad de globos posibles con sus lanzamientos para acumular puntos y pasar a la siguiente ronda.

Al final, todo se decidió entre Manelyk, Julia, Caramelo y Diego: cada uno debió lanzar 3 dardos en igual número de rondas para decidir, de esta forma, quién se quedaba con la ansiada inmunidad: en la primera ronda Diego se impuso, mientras que en la segunda Manelyk fue la triunfadora con 200 puntos.

Caramelo no pudo más y quedó eliminado en la tercera ronda al no lograr reventar un solo globo, mientras que Manelyk y Julia debieron irse al desempate que, al final, ganó Mane con 200 puntos... ¡los nervios le ganaron a su rival y tampoco logró atinarle a los globos en el momento decisivo!

De esta forma, Manelyk González le arrebató el anhelado puesto de líder a Alfredo Adame y ganó una serie de privilegios como la inmunidad, dormir en la suite y un poder de salvación que alguien más podría quitarle con una nueva dinámica, ¿qué pasará?

LA #MANELYK SE CONVIERTE EN LA LÍDER DE LA SEMANA EN #lcdlfallstars❗Tras haber ganado la prueba del líder, Manelyk González eligió a #AlejandraTijerina como su acompañante de la suite de La Casa de los Famosos All-Stars. pic.twitter.com/X8mTp4Dov8 — PONCE NOTICIAS DE ÚLTIMA HORA (@PONCENOTICIAS) March 5, 2025

¿QUIÉNES QUEDAN EN “LA CASA DE LOS FAMOSOS ALL STARS” TRAS LA SALIDA DE NACHO CASANO?

