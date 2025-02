“No hay testamento": Madre de Michaela habla de la última voluntad de su exmarido Daniel Bisogno

En medio del dolor de perder al padre de su hija, Cristina Riva Palacio habló sobre cómo conoció a Daniel Bisogno y su legado.

Tras conocerlo en “Ventaneando” porque trabajaban juntos, una relación se gestó entre Cristina Riva Palacio y Daniel Bisogno, que los llevó a vivir juntos más de una década y trajo como fruto una hija llamada Michaela.

Y aunque hay parejas que no se pueden ver ni en pintura tras el divorcio, Cristina Riva Palacio y Daniel Bisogno se fueron a comer juntos tras firmar el documento y siguieron haciendo equipo para beneficio de su hija, quien este 26 de febrero de 2025 cumplió 9 años.

Así que tras la muerte del conductor de “Ventaneando” surgen preguntas sobre el futuro de la niña y la herencia del conductor, quien había dicho que dejó cubierto el pago de colegiaturas de su Michaela hasta que termine de estudiar la universidad.

Eso fue confirmado por Cristina Riva Palacio en una entrevista con Matilde Obregón: “Lo de la escuela está 100% listo, es un seguro que se pagaba”.

Daniel Bisogno se encuentra delicado de salud después de haber tenido una delicada operación de pulmón. (Instagram @bisognodaniel)

Pero ahí sorprendió al revelar que Daniel Bisogno no dejó testamento ante un notario... Solo dijo cuál era su última voluntar.

“Lo demás, lo estamos viendo Alejandro y yo. ahora nos toca la labor horrorosa de empezar a ver ese tipo de trámites y lo tenemos que hacer para empezar a vivir nuestro duelo verdadero. Entre más rápido hagamos todo eso, más rápido podremos empezar con nuestro duelo”.

Sobre que haya pleito entre ella y la familia paterna de su hija, queda descartado: “No tenemos ninguna discusión en nada. Sabíamos perfectamente... No dejó testamento, pero lo dejó escrito, cosa que se le va a respetar al 100%. Él siempre ayudó en su casa y eso se seguirá haciendo”.

“La única preocupación es hacer los papeles. Tengo la mejor familia del mundo”, remató Cristina.

Agradeció a Pati Chapoy por lo que hizo por Bisogno

En la entrevista, resalta el agradecimiento que tiene Cristina Riva Palacio por Pati Chapoy y el productor Alex Gou (Spamalot, Lagunilla mi barrio), quien se ofreció a pagar la escuela de Michaela, aunque se le dijo que no era necesario, gracias al seguro educativo que dejó Bisogno.

“De Pati, no hay palabras para describir lo que ha hecho Pati, siempre pendiente, con una palabra, un detalle. Por algo le dice abuela a Pati, no existe una palabra tan hermosa para poder describir lo que ha hecho Pati. Agradecer lo que hizo Grupo Salinas, Benjamín, Ricardo, de verdad nadie lo hace. No creo que haya gente así. Espero tener el privilegio de darle las gracias a Ricardo”.

“Entre Pati y Gou están haciendo algo que jamás imaginamos. Ellos dos llevan casi dos años ayudando en todo. Siempre están al pendiente”, dijo Cristina.