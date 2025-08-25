Martha Higareda y Lewis Howes no esperan uno, sino dos bebés: “Es una doble bendición”

Ya sabíamos que Martha Higareda esperaba bebé junto a su esposo Lewis Howes, pero en una exclusiva con la revista CARAS, confirmaron que no serán uno, sino ¡dos bebés!

Será a mediados de octubre cuando la actriz y el empresario, autor y jugador de balonmano tendrán dos bebés en casa.

Desde California, Martha Higareda y Lewis Howes hablaron en exclusiva con la revista CARAS sobre enterarse que su amor rindió dos frutos.

“Estoy más que emocionada. Muy contenta por esta doble bendición, así que imagínate. Cuando nos dijeron que eran dos corazoncitos, sentimos muchísima emoción y los dos nos pusimos a llorar al mismo tiempo”.

“Pero como sabemos, un embarazo doble tiene más complicaciones que el de un bebé, así que el doctor nos pidió que nos esperáramos un poco y no compartiéramos la noticia hasta que todo estuviera seguro, porque muchas cosas pueden pasar en ese ínter. Después vimos que sí, son dos y que todo viene bien”.

En tanto, el feliz papá dijo: “Cuando nos dimos cuenta de que eran dos bebés, no podía contener la emoción. Soy el más chico de cuatro hijos, o sea, crecí en una familia grande, así que tener dos hijos es una bendición para mí”.

“En el caso de Martha, yo sólo podía ver que estaba muy feliz con esta bendición que llegó a nuestras vidas”.

CARAS les preguntó si habían pensado en un embarazo múltiple, a lo que Martha Higareda confirmó: “Del lado de mi familia se da, ya que las hermanas de mi mamá una tiene cuates y la otra, triates”.

“Lo interesante es que cuando Lewis y yo nos conocimos, como a los tres meses de estar saliendo, le dije que le iba a hacer un par de preguntas superimportantes, y una de ellas era si se veía casado, y su respuesta fue: “Sí, con la mujer correcta”, y la otra era si se veía teniendo hijos, y respondió: “Sí, y no sé por qué me veo teniendo gemelos”.

” Así que cuando el doctor nos dio la noticia de los dos bebés, me dijo: “Esa era la visión que tenía”.