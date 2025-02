Alfredo Adame y Manelyk González confrontaron cara a cara a un habitante de La Casa de los Famosos All-Stars 2025

Después de la primera gala de eliminación, los ánimos en La Casa de los Famosos All-Stars 2025 se calentaron, provocando el primer desacuerdo grupal en lo que va de la temporada. Este pleito estuvo protagonizado por Alfredo Adame y Manelyk González, quienes se molestaron con Carlos Antonio Cruz, conocido como “Caramelo” por un comentario que hizo mientras esperaban conocer los resultados de las votaciones.

Manelyk González y Alfredo Adame se lanzaron contra ‘Caramelo’ en La Casa de los Famosos All-Stars 2025: ¿qué pasó?

La expulsión de Salvador Zerboni dejó en los habitantes del reality una sensación agridulce, pues a pesar de que el actor no era amigo de todos, sí había manifestado sus intenciones por armar estrategias y proteger a su cuarto tanto como le fuera posible. Es por esto que al saber que ya no lo verían más, hubo quienes se alegraron, como pasó con Carlos “Caramelo” Cruz, quien se habría dirigido a él como “pelagatos”, una expresión que detonó la furia de Alfredo Adame y Manelyk González.

Y es que al pertenecer a los jugadores nuevos de esta edición, las celebridades consideraron sumamente irrespetuoso que se dirigiera así hacia alguien que no conoció. De modo que la primera en exponer que rechazaba estas actitudes fue Dania Méndez, quien quiso mantener la calma ya que se encontraban en transmisión directa con Javier Poza.

No así, Manelyk no tuvo la misma paciencia, por lo que le exigió a “Caramelo” que explicara el por qué habló mal de Salvador Zerboni, solo para descubrir que también se mofó de Alfredo Adame y Uriel del Toro, dos de los nominados. En respuesta, Carlos negó rotundamente haber hablado así de sus contrincantes, lo que provocó que la exparticipante de “Acapulco Shore” lo tachara de cobarde, reprochándole que no tuviera siquiera el valor de asumir las consecuencias de sus actos.

Alfredo Adame no tuvo piedad con uno de los nuevos participantes de LCDLF5: ‘El pelagatos eres tú’

Después de que “Caramelo” se mantuviera firme en su negativa a admitir que se expresó despectivamente de Salvador Zerboni, Alfredo Adame entró al quite solo para advertirle qué tipo de respuestas se encontrará si se sigue metiendo con él, justo como hizo hace unos días cuando llegó hasta los gritos con Laura Bozzo.

“Mira, si te referías a mí, te voy a decir una cosa: Caramelos te encuentras 20 en cualquier estación del metro, pero Alfredo Adame solo hay uno. Y ese soy yo, el que está aquí diciéndote tus verdades y que el pelagatos eres tú”, sentenció, ante la mirada incómoda de su nuevo rival.