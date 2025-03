Tristeza en La Casa de los Famosos All Stars: Rosa Caiafa se quebró en llanto tras la salida de Nacho Casano

La Casa de los Famosos All Stars vivió uno de los momentos más fuertes desde lo que va en su primer mes al ires. Ayer lunes 3 de marzo, Nacho Casano fue el cuarto eliminado del reality, tras un duro duelo entre él y Niurka Marcos, el actor argentino tuvo que decir adiós al juego, pero su despedida dejó un sinsabor en Rosa Caiafa.

Tras la salida de Nacho Casano, la influencer fitness tuvo un ataque de culpa y afirmó que su compañero se fue pese a qué tuvo el poder de haberlo salvado, pero en vez de elegirlo a él, eligió a Julia Gama. La habitante de La Casa de los Famosos debió ser contenida y consolada por varios de sus compañeros.

Rosa Caiafa de La Casa de los Famosos All Stars a puro dolor Captura Telemundo.

Rosa Caiafa rompió en llanto en La Casa de los Famosos All Stars

Al verla devastada, varios de sus compañeros se acercaron para darle apoyo moral y emocional, uno de ellos fue Carlos Chávez, quien le recordó que Nacho quería ir a la placa y lo hubiera hecho todas las veces que fueran necesarias. ‘No es tu culpa. Nacho quería subir y era parte de su juego. Él nunca iba a dejar que no salvarás a Julia estando él ahí. ’, le expresó el jugador.

‘Yo estaba también cuando él dijo que cualquiera de nosotros que ganara la Salvación, que salve a Julia o a mí’, dijo Lucca Onestini en su charla con Rosa, ella en medio de su dolor.

Rosa Caiafa reconoció la estrategia de Nacho Casano

‘Yo salvé a Julia porque él siempre lo dijo, lo manifestó’, reflexionó Rosa. Cuando Julia Gama se enteró que su compañera, quien la había salvado por encima de Nacho, está a puro llanto, corrió a su soporte.

Julia Gama fue salvada y Nacho Casano fue eliminado de LCDLF ALL STARS Instagram.

‘Yo no me siento culpable, solo que me duele, ose a, se fue Nacho’, reflexiona finalmente Rosa Caiafa con lágrimas en los ojos y todos sus compañeros a su alrededor tratando de que la jugadora se reponga de este golpe bajo por la salida de su compañero de juego.