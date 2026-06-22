Lyn May cuenta por primera vez cómo se enfrentó a su ROSTRO DESFIGURADO hace 30 años: “me voy a suicid4r”

“Hubo un momento en que quería suicidarme cuando vi cómo me dejaron, yo dije, me voy a suicidar, no me quiero ver más en un espejo”.

Lyn May destapó uno de los episodios más dolorosos y difíciles de su vida durante una charla con el youtuber Nayo Escobar.

La vedette, de 73 años, eligió platicar, por primera vez, de la experiencia que la transformó físicamente y cambió el rumbo de su historia personal y profesional.

Lyn le contó a Escobar que cuando era joven y gozaba de gran popularidad “llegan dos señoras y me dicen: ‘Ay, te vamos a hacer unos pómulos muy bonitos’. Uno es joven y dice, ‘pues, órale’”, recordó.

Luego, contó que “me inyectaron aceite de cocinar”.

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Según su testimonio, la bailarina especificó que las personas que realizaron el procedimiento usaban un biberón para llenar las jeringas con el aceite que le inyectaban.

Con el paso de los años, la acapulqueña buscó ayuda médica para enfrentar las secuelas.

“Ahorita estoy como una reina, pero porque he pasado por muchos médicos”, compartió.

Lyn May pensó en quitarse la vida

Luego de enfrentar las consecuencias en su rostro, la actriz del cine de la época de las llamadas ficheras, reconoció que al ver su rostro quiso morirse.

“Hubo un momento en que quería suicidarme cuando vi cómo me dejaron, yo dije, me voy a suicidar, no me quiero ver más en un espejo, no me voy a ver nunca más en un espejo”, recordó.

La estrella del cine mexicano reconoció que el apoyo de su madre fue fundamental para que pudiera salir adelante. “Me dio muchos consejos. Y luego empecé a ir a médicos y me sacaron de todo eso, y todavía falta”, relató. También destacó que lleva cinco años sin someterse a intervenciones y que mantiene una actitud positiva ante la vida. “Sigo adelante y voy a seguir hasta que me muera”.

También agradeció el cariño de su público:

“Si vieras cómo me acepta el público, cómo me aplaude, cómo me gritan. Me quiere mucho la gente porque saben lo que he pasado”, afirmó.

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Finalmente, Ly May envió un mensaje para las nuevas generaciones: “Les aconsejaría que no se hicieran nada, no soy nadie para dar consejos, pero por lo que me ha pasado, sí me atrevo a decirles eso, que no se hagan nada, una jovencita no necesita nada, es bella”, manifestó.