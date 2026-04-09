Actor de ‘La Dueña’ y abuelo de Valentina Gilabert narra que a su esposa la acostó y “YA NO DESPERTÓ”

“La levanté, la acosté y ahí fue donde quedó, ya no se compuso”.

La actriz de ‘Sortilegio’ y ‘Salomé’, Iliana de la Garza, sufrió un accidente casero poco antes de morir en enero de 2025, así lo reveló su viudo, el actor Mario Casillas.

Durante una charla que ofreció a la periodista Matilde Obregón, el histrión detalló que su esposa sufrió un golpe, posiblemente en la cabeza, y esto pudo haber provocado que Iliana tuviera ‘la muerte de los justos’.

“Hace un año tres meses (que murió), en enero del año pasado. Se cayó de la cama. Se bajó, que iba al baño, y se pegó con un mueble, pero todavía no sé en dónde se pegó. Se dio un golpe, creo, en la cabeza porque eso la hizo que se cayera, que se quedara sentada”, mencionó Casillas.

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“Yo le dije: ‘Ahí quédate, no te levantes’. Cuando ya quiso levantarse, me dijo: ‘Ya me quiero acostar’. La levanté, la acosté y ahí fue donde quedó, ya no se compuso… Se subió a la cama, se acostó y ya no despertó”, recordó.

El intérprete, de 87 años, destacó que aunque ya pasó un año de la muerte de la Garza, él continúa usando su anillo de casado, y que le hubiera gustado vivir 20 años más al lado de su pareja.

“No me lo quito ni para bañarme. (Estuvimos casados) 35 años y me hizo falta más. Yo esperaba 20 años más, pero no, ni modo”, dijo Casillas.

“(Iliana) era joven para mí. (Le llevaba) 18 años. Era un amor… muy alegre, muy divertida… Siempre nos entretenía cuando hacíamos alguna reunión o nos invitaban. Ella se agarraba con la parte de la cantada”, contó con nostalgia.

Ahora vive en un asilo…

El también intérprete de ‘El Privilegio de Amar’ indicó que tras la muerte de su esposa decidió irse a vivir a un asilo de lujo, donde pagaba mensualmente “45 mil pesos”.

“Estaba en una casa particular que me salía muy cara, la verdad. Ahí me pasé seis meses y ya la dejé porque Eric del Castillo fue y me dijo (…) ‘¡Estás loco! Tú tienes una casa que es tuya, que es de todos nosotros los actores’ y entonces me cambié (A la Casa del Actor). Me conviene porque no pago tanto, es un servicio del sindicato”, sentenció, asegurando que sus hijos y nietos continúan visitándolo.

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La muerte de Iliana

El deceso de la actriz ocurrió el 13 de enero de 2025. Iliana de la Garza perdió la vida a los 69 años y el fallecimiento de la abuela de Valentina Gilabert fue confirmado por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), y después fueron sus hijos Michelle y Ernesto quienes revelaron que su madre había tenido “la muerte de los justos”.