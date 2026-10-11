Ashley revela tres secretos de su vida privada, entre ellos que se divorció

La vida personal de las hermanas Hanna y Ashley siempre se ha mantenido lejos de los reflectores.

Pocas veces han mostrado aspectos de su vida amorosa o familiar y por eso mismo resulta aún más sorpresiva la declaración de Ashley en el podcast Noches cromáticas.

Cuando la conversación era sobre algo totalmente azaroso (“tengo buena pompa”, dijo Ashley al referirse a uno de sus videos más virales), de pronto se puso seria y reveló tres sucesos de su vida personal.

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¿Ashley estuvo casada?

Primero, Ashley que estuvo casada. Públicamente, sus fans más cercanos sabían que Ashley tenía una pareja desde hacer varios años pero su identidad y la naturaleza de su relación no era conocida.

Ahora, por lo que dijo la cantante, se entiende que llegaron a estar casados... y que se separaron justo mientras ella atravesaba uno de sus peores momentos físicos y emocionales.

“Se me rompió la costilla pero así di una gira... y me divorcié... y yo llorando en todos los shows”.

En los comentarios del podcast, los fans debaten si el dato de su matrimonio era ya conocido o es hasta ahora que lo revela. Además, discuten si Ashley se refiere a un divorcio legal o a una separación de su pareja.

Lo cierto es que en esa etapa, Ashley fue diagnosticada con depresión y que eso impactó en su físico.

“Enflaqué mucho por la depresión, todo mundo decía: ay, estás con las inyecciones (para bajar de peso). ¡No, se llama depresión!”

Contó que la gente a su alrededor, preocupada por su bajo peso, intentaban hacerla comer hasta barritas energéticas.

“Me estaban tratando de engordar pero cuando estás tan triste, por más que comía, enflacaba y enflacaba”.

Ashley cuenta que es apenas desde hace unos meses a la fecha que se ha recuperado tanto física como emocionalmente.