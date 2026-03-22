Fátima Bosch le da escandaloso consejo a las niñas que quieren ser Miss Universo y luego se arrepiente

Fátima Bosch lleva ya tres meses con la corona de Miss Universo y no ha sido fácil, sobre todo porque ha tenido que enfrentar cuestionamientos por su triunfo.

La corona de Bosch estuvo marcada primero de manera positiva por su enfrentamiento con Nawat Itsaragrisil pero también tuvo un lado negativo cuando algunos de los jurados del certamen denunciaron presiones para cambiar u orientar su voto.

A este ambiente ahora se suma una desafortunada declaración que, dice Fátima, se ha sacado de contexto y por tanto publicó varios videos para explicarlo.

TE RECOMENDAMOS: "¡Que viva el nepotismo!": Martha Figueroa enfrente las críticas por el debut de su hijo Alex en Televisa

“Cuando ayer en un foro se me pidió que incentivara a las niñas y las invitara a participar en certámenes de belleza, la respuesta alarmó a muchos porque fue; yo no recomendaría a nadie a participar en certámenes de belleza":

La explicación de Bosch

Fátima Bosch efectivamente lo dijo durante un evento de su gira por Centroamérica y de inmediato tuvo que hacer un control de crisis ante el temor de que fuera malinterpretado.

“Mi intención jamás fue desvalorizar este camino. Resalto que es una experiencia que requiere preparación, temple, inteligencia emocional y un propósito profundo

Sin referirse concretamente a su declaración, la Miss Universo mexicana derivó su explicación hacia otros tópicos.

“De igual manera, la mujer que entras a estos certámenes debe enfrentar el título con entereza y compromiso. Si algo quiero enfatizar es que no es un camino fácil pero cuando tienes un propósito y un para que el camino sin duda se vuelve trasnformador

Al final de su mensaje, reivindicó el certamen de Miss Universo y aunque no dijo que recomendaba a las niñas entrar a ese certamen, sí lo llamó “la mejor plataforma para cumplir estos objetivos”.