El trágico pasado de Ale Jaramillo, la tercera confirmada del nuevo reality show de Televisa

Alejandra Jaramillo fue una estrella infantil en su natal Ecuador durante la década de los 80 y 90.

Su prestigio como actriz y conductora creció a lo largo de esos años en los que fue cantante del grupo ecuatoriano Magneto y actriz de la telenovela Cholicienta.

Fue en esa época que se ganó el cariñoso sobrenombre de La Caramelo, derivado de la dulzura y la ingenuidad con la que se presentaba en televisión.

Su carrera se hizo sólida cuando se convirtió en la conductor de Gama, una de las televisoras más importantes de Ecuador. En 2017 entró al mundo de los realities con una participación especial en Guerra de los sueños, programa en los que los concursantes se presentaban para mostrar su habilidad como cantantes, bailarines o magos.

¿Qué pasó con el novio de Alejandra Jaramillo?

En 2020 su vida parecía perfecta porque además conoció a Efraín Ruales, actor, modelo y conductor a quien conoció en Ecuavisa, otra televisora en donde ambos trabajaron.

Ruales estaba en la cúspide de su carrera (con una trayectoria como música que parecía a punto de ser internacional) cuando fue asesinado en Guayaquil, al salir del gimnasio.

Efraín Ruales Instagram

La investigación de la policía no dio muchas luces respecto a las causas del homicidio pero sí se supieron detalles del hecho: Ruales salió del gimnasio, abordó su camioneta y no se dio cuenta de que lo seguían de cerca.

Alejandra y Ruales llevaban dos años de relación cuando sucedió la tragedia. Ella publicó entonces un emotivo mensaje para recordarlo.

“No lo comprendo, no lo acepto y no lo entiendo. ¿Cómo podría empezar a explicarte cuánto dolor siento, no encuentro algo que describa lo demasiado que te voy a extrañar? ¿Y nuestro matrimonio? ¿Y los 4 hijos que querías tener? Y que entre risas te decía que solo iban a ser dos”.

Alejandra Jaramillo comienza nueva vida en EU

Alejandra Jaramillo, para superar su trance tomó incluso la decisión de mudarse a Estados Unidos para comenzar una nueva vida. Y lo logró.

Entró a trabajar en Univisión donde actualmente es parte de las conductoras de Siéntese quien pueda y conoció de nuevo el amor a través de su noviazgo con Beta Mejía, un coach de entrenamiento físico.

Ya llevan juntos dos años y medio por lo que decidieron que era momento de ponerse a prueba. De modo que aceptaron estar en el reality show "¿Apostarías por mí?”, en el que 12 parejas convivirán en una misa casa con retos que pondrán a prueba no sólo su amor romántico, también el cotidiano, ese que te permite convivir con la pareja a pesar de que odias sus hábitos.