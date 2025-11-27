Suscríbete
Famosos

El trágico pasado de Ale Jaramillo, la tercera confirmada del nuevo reality show de Televisa

La conductora entrará a "¿Apostarías por mí?” junto con su pareja Beta Mejía

Noviembre 27, 2025 • 
Alejandro Flores
alejandra jaramillo.jpg

Alejandra Jaramillo

Instagram

Alejandra Jaramillo fue una estrella infantil en su natal Ecuador durante la década de los 80 y 90.

Su prestigio como actriz y conductora creció a lo largo de esos años en los que fue cantante del grupo ecuatoriano Magneto y actriz de la telenovela Cholicienta.
Fue en esa época que se ganó el cariñoso sobrenombre de La Caramelo, derivado de la dulzura y la ingenuidad con la que se presentaba en televisión.
Su carrera se hizo sólida cuando se convirtió en la conductor de Gama, una de las televisoras más importantes de Ecuador. En 2017 entró al mundo de los realities con una participación especial en Guerra de los sueños, programa en los que los concursantes se presentaban para mostrar su habilidad como cantantes, bailarines o magos.

¿Qué pasó con el novio de Alejandra Jaramillo?

En 2020 su vida parecía perfecta porque además conoció a Efraín Ruales, actor, modelo y conductor a quien conoció en Ecuavisa, otra televisora en donde ambos trabajaron.

Un año sin Silvia Pinal: Historias de su vida y obra

Se cumple un año de la muerte de Silvia Pinal

silvia pinal viridiana.jpg
Famosos
Silvia Pinal y el traje color calabaza que usó el día que murió su hija Viridiana Alatriste
Este 28 de noviembre se cumple el primer aniversario luctuoso de la diva del cine mexicano
Noviembre 24, 2025
 · 
Alejandro Flores
Famosos
Silvia Pinal tenía una razón sentimental para heredarle su mansión a Alejandra Guzmán
Noviembre 22, 2025
Telenovelas
Silvia Pinal: la única telenovela en la que pudo actuar con su hija Viridiana antes de morir
Noviembre 22, 2025
Famosos
Stephanie Salas publicará un libro con fotos inéditas de su abuela Silvia Pinal
Noviembre 20, 2025

Ruales estaba en la cúspide de su carrera (con una trayectoria como música que parecía a punto de ser internacional) cuando fue asesinado en Guayaquil, al salir del gimnasio.

efrainruales.png

Efraín Ruales

Instagram

La investigación de la policía no dio muchas luces respecto a las causas del homicidio pero sí se supieron detalles del hecho: Ruales salió del gimnasio, abordó su camioneta y no se dio cuenta de que lo seguían de cerca.
Alejandra y Ruales llevaban dos años de relación cuando sucedió la tragedia. Ella publicó entonces un emotivo mensaje para recordarlo.

“No lo comprendo, no lo acepto y no lo entiendo. ¿Cómo podría empezar a explicarte cuánto dolor siento, no encuentro algo que describa lo demasiado que te voy a extrañar? ¿Y nuestro matrimonio? ¿Y los 4 hijos que querías tener? Y que entre risas te decía que solo iban a ser dos”.

Alejandra Jaramillo comienza nueva vida en EU

Alejandra Jaramillo, para superar su trance tomó incluso la decisión de mudarse a Estados Unidos para comenzar una nueva vida. Y lo logró.
Entró a trabajar en Univisión donde actualmente es parte de las conductoras de Siéntese quien pueda y conoció de nuevo el amor a través de su noviazgo con Beta Mejía, un coach de entrenamiento físico.

Ya llevan juntos dos años y medio por lo que decidieron que era momento de ponerse a prueba. De modo que aceptaron estar en el reality show "¿Apostarías por mí?”, en el que 12 parejas convivirán en una misa casa con retos que pondrán a prueba no sólo su amor romántico, también el cotidiano, ese que te permite convivir con la pareja a pesar de que odias sus hábitos.

¿Apostarías por mí?
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
monica-del-carmen.jpg
Famosos
Mónica Del Carmen: Entre el cine internacional y la comedia comercial en ViX con Lucía Méndez
Noviembre 26, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Belinda-Rosy-Ocampo.jpg
Famosos
Rosy Ocampo revela traición en ‘Cómplices al Rescate’ por la que terminaron demandando a Belinda
Noviembre 26, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Angie-Taddei.jpg
Famosos
Angie Taddei de ‘JNS’ pide que paren ataques a las nuevas ‘Jeans’: “las chavitas están ilusionadísimas’
Noviembre 26, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Jenni Rivera
Famosos
A 13 años de su muerte, Jenni Rivera desata rumores de su regreso por extrañas publicaciones
Noviembre 26, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
chapulin colorado.jpg
Series y Cine
El Chapulín Colorado tendrá esposa e hijos; así será la caricatura de HBO
El personaje creado por Roberto Gómez Bolaños tendrá una transformación radical
Noviembre 26, 2025
 · 
Alejandro Flores
Sergio-andrade-.jpg
Famosos
Sergio Andrade cumple 70 años, reaparece libre en Europa y publica “Memorias de un viejo rabo verde”
No anda ni en Cuernavaca ni Pachuca
Noviembre 26, 2025
 · 
MrPepe Rivero
ferdinando-valencia---embarazo.jpg
Famosos
Ferdinando Valencia confiesa cómo su vida se transforma en espera de su ‘bebé arcoíris’
Después de años de duelo y depresión, el amor, la fe y un inesperado “mensaje” anuncian una nueva esperanza en su hogar: un bebé arcoíris
Noviembre 26, 2025
 · 
Nayib Canaán
Ramón-Fernández.jpg
Famosos
Hijo de Vicente Fernández Jr. revela distanciamiento con su padre; no lo apoya: “cada quien su vida”
Ramón Fernández es músico y está buscando hacerse de un lugar en la industria.
Noviembre 26, 2025
 · 
Ericka Rodríguez