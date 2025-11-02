Dos concursantes de “El Conquistador” se dan de besos en la boca tras ganar una competencia

“Recuerden esta carita”, dijo Breh con H en su video de presentación como participante de El Conquistador, el nuevo realtiy show de Televisa.

Bre con H es una mujer muy competitiva que realiza gimnasio con el mayor rigor posible. “Soy de las personas que si viene el apocalipsis, me quieres en tu equipo”, dijo también en el video.

Pero lo que se topó en El Conquistador no solo fueron competencias extremas y pruebas físicas extenuantes, también se encontró de frente con el amor.

En la prueba de este viernes, donde su equipo de Centauros ganó gracias aun esfuerzo final en la orilla de la playa, Breh con H celebró junto con el resto de sus compañeros al ritmo de una canción compuesta en ese momento.

“Lo lograremos / con esperanza / lo lograremos / somos azules / con esperanza”

Aunque la canción es de ritmas muy básicas fue suficiente para prender la mecha del romanticismo entre Breh con H y Franco Tradardi.

Franco es parte de los Centauros Instagram

El video del beso de Tradardi y Breh con H

La cámara del Conquistador captó el momento en que ambos se dieron un largo beso que hizo que el resto de su equipo preguntara a gritos: "¿Qué está pasando?”

Lo que pasa es que Franco y Breh con H entraron al Conquistador ya estando enamorados, como se puede constatar en su cuenta de Instagram.

Fotos de mayo en Sayulita Instagram

Por lo menos desde abril de este 2025, ambos deportistas entraron en zona de romanticismo cuando coincidieron en una prueba atlética.

Con el paso de las semanas empezaron a entrenar juntos y entra al sauna también juntos por lo que para cuando comenzaron las competencias de El Conquistador, ya eran una pareja de enamorados sin remedio.

Así que probablemente este no sea el único beso que veamos.