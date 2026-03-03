Suscríbete
Sherlyn sorprende con radical nueva figura y comparte si se operó y cuántos KILOS perdió

La actriz tiene una nueva disciplina por la que ha logrado sentirse renovada y contenta.

Marzo 03, 2026 
Ericka Rodríguez
Sherlyn.jpg

Sherlyn respondió si se operó y cómo logró bajar 10 kilos.

Instagram

“Se puede lograr el resultado que tú esperas con alimentación y con ejercicio, no es magia, no es rápido y va a tomar tiempo”.

Hace cinco años, Sherlyn se convirtió en madre del pequeño André, desde entonces, asegura que por enfocarse en su maternidad se olvidó del ejercicio, dietas y disciplina. Viviendo en plenitud junto a su bebé, en 2024 decidió mudarse a vivir a Miami, para ofrecerle a su hijo mayor estabilidad.

La actriz aseguró en entrevistas previas que “la verdad es que (estoy) muy contenta, y entre Miami y México, porque ahora me toca estar haciendo mucho vuelo para venir a trabajar, pero estoy contenta. Ya me voy a quedar allá. Ha sido una decisión por varias cosas, una porque me gusta como el tema de que mi hijo pueda estar en un ambiente mucho más tranquilo, que no tiene que pasar tanto tiempo en el tráfico. Como que mientras sea niño quiero que pueda vivar a plenitud el hecho de ser niño…”.

Ya más adaptada al trabajo y a la vida en Estados Unidos, Sherlyn tomó la decisión, hace unos meses, de volver a cuidarse y ahora está presumiendo los resultados.

TE RECOMENDAMOS: Hermano de Sherlyn se quitó la vida hace 16 años y lo REVIVEN con Inteligencia Artificial

“Esta que ven aquí es la nueva yo. Hace meses tuvimos una plática cuando estaba comenzando con esta nueva mentalidad y disciplina que me urgía retomar”, dijo la actriz en un video que compartió en sus redes sociales.

Agregó también que “quiero decirle a todas esas mamás, mujeres y hombres que están del otro lado, que se puede lograr el resultado que tú esperas con alimentación y con ejercicio, no es magia, no es rápido y va a tomar tiempo”.

La protagonista de ‘Elisa antes del fin del mundo’ también quiso motivar a sus seguidores a elegir el cambio de los hábitos saludables y por ello recomendó que “no hagan los procesos solitas o solitos”, que busquen un profesional. Además de no hacer a un lado análisis de sangre y la situación del cuerpo.

Sherlyn dice que logró bajar 10 kilos gracias que su médico le elaboró un plan integral, pues ella comía poca proteína. En tanto, el especialista el indicó que “‘vamos a meterme dos gramos de proteína por cada kilo’, eso me sonaba a bufet, me fui acostumbrando, el estar bien hidratada ha hecho una gran diferencia”.

NO TE VAYAS SIN LEER: Martha Figueroa narró que su hijo MURIÓ por un error médico: “Me anestesiaron para que no me enterara”

E indicó también que está súper comprometida con el ejercicio, por ello con los resultados “me siento poderosa y muy fuerte, que es lo que más me ha cambiado al entrar en esta disciplina”.

Finalmente, con 10 kilos menos, Sherlyn dice que se siente muy bien, “renovada, me siento más joven, ligera, contenta” y envió un mensaje final para que sus seguidores se inspiren y vean, como ella, resultados espectaculares.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
