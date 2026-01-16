Suscríbete
Julio Iglesias da la cara ante las acusaciones en su contra por violencia sexual

“Nunca había sentido tanta maldad”

Enero 15, 2026 • 
TVyNovelas
Julio Iglesias quiere visitar a Juan Collado en el reclusorio. Foto: Archivo

Esta semana estalló la bomba del escándalo contra Julio Iglesias. El cantante español enfrenta acusaciones de exempleadas por presunta agresión y abuso sexual.

Después de varios días, el cantante español finalmente respondió con un comunicado publicado en sus redes sociales.

“Con profundo pesar respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi vida. Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer”, se lee.

“Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza”.

“Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave”, insistió Julio Iglesias.

“No puedo olvidarme de tantas y tantas personas queridísimas que me han mandado mensajes de cariño y lealtad; he sentido mucho consuelo en ellas”.

elDiario.es y Univision Noticias investigaron los testimonios y habían intentado obtener la versión de Julio Iglesias en diversas ocasiones y por varias vías de contacto, antes de publicar la noticia, pero no quiso responder a ninguna de las preguntas .

