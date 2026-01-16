Julio Iglesias da la cara ante las acusaciones en su contra por violencia sexual

Esta semana estalló la bomba del escándalo contra Julio Iglesias. El cantante español enfrenta acusaciones de exempleadas por presunta agresión y abuso sexual.

Después de varios días, el cantante español finalmente respondió con un comunicado publicado en sus redes sociales.

“Con profundo pesar respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi vida. Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer”, se lee.

“Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza”.

“Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave”, insistió Julio Iglesias.

“No puedo olvidarme de tantas y tantas personas queridísimas que me han mandado mensajes de cariño y lealtad; he sentido mucho consuelo en ellas”.

elDiario.es y Univision Noticias investigaron los testimonios y habían intentado obtener la versión de Julio Iglesias en diversas ocasiones y por varias vías de contacto, antes de publicar la noticia, pero no quiso responder a ninguna de las preguntas .