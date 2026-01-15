“Julio Iglesias nos faltó al respeto después de las entrevistas”, recuerda exconductora de Venga la Alegría

Julio Iglesias ya reaccionó a las acusaciones en su contra por abuso cometido en contra de dos mujeres.

La revista Hola! reportó que a través de un mensaje escrito y escueto, el cantante asegura que “todo se va a aclarar” y que las acusaciones son"falsas”.

De acuerdo con la publicación, el equipo de trabajo del cantante español trabaja en una estrategia que parte del hecho de que Julio Iglesias “niega totalmente los hechos”.

Las acusaciones se lanzaron este 13 de enero, cuando las dos mujeres se presentaron para hacer la denuncia antes la Audiencia Nacional, cuya Fiscalía ya anunció qu

El equipo legal de Women’s Link, que representa a las dos mujeres, informó que el Ministerio Público decidió darle la categoría de testigos protegidos.

Giovana Ríos, directora ejecutiva de la organización, dijo que estaba conforme con el desarrollo hasta ahora de la investigación.

“Es un paso muy importante en la búsqueda de la justicia, ya que las autoridades están respondiendo de forma ágil”.

TE RECOMENDAMOS: Verónica Castro otra VÍCTIMA de Julio Iglesias: “Cómo no me dejas que lo haga en el camerino, lo hago aquí”

Los episodios en México de Julio Iglesias

Las acusaciones han repercutido más allá de España, país natal de Julio Iglesias y en donde se presentaron las denuncias. Muchos de los países en donde Julio fue referencia de la música pop en español hacen eco de las denuncias y buscan en sus archivos la memoria gráfica, en video y testimonial de lo que pasaba con Julio Iglesias en esos años.

En México, se recordó el episodio que vivió Verónica Castro, y que fue contado por ella misma, durante una entrevista con Pati Chapoy. La actriz de Rosa Salvaje contó en aquella entrevista (realizada apenas den 2024) que Julio Iglesias la tocó de manera inapropiada en vivo y frente a las cámaras. ¿Su argumento? Que ella no se dejaba en el camerino por lo que “tuvo que hacerlo” en el estudio.

Ana María Alvarado incluso desbloqueó un recuerdo que tenía en el olvido.

“Yo ni siquiera me acordaba pero Inés Moreno (periodista de espectáculos) me llamó para recordarme lo que viví con Julio Iglesias”.

La ex conductora de Venga la alegría calificó el incidente como “una falta de respeto” de parte de Julio Iglesias y recordó que era algo que “se había normalizado en esos años”.

Contó que le tocó hacer una entrevista a Julio Iglesias al final de la cual, como parte de la dinámica propuesta por el equipo de relaciones públicas del cantante, se tomaban una foto con él.

“Tiene presunción de inocencia pero ya hay dos denuncias. Estamos viendo que el señor estaba acostumbrado a tener faltas de respeto hacia las mujeres. Yo me paré al lado de él para la foto y él me dijo ‘siéntate en mis piernas’. Yo le dije ‘no’. Y él insistió: sí ven, siéntate aquí”.

Alvarado dice que se negó firmemente y se tomó la foto solamente de pie junto a él.

“Se hacía el chistosito y ahora estamos viendo que tenías muchas actitudes inapropiadas”.