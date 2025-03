¿Fue el fantasma de Daniel Bisogno? Pati Chapoy recibió 3 llamadas del teléfono del “muñe”

El equipo de ‘Ventaneando’ había mostrado el video donde el fantasma de Daniel Bisogno se hizo presente al tirarle un arete a Pati Chapoy en pleno programa en vivo, pero las manifestaciones continúan.

Así lo comentó Alex Bisogno, hermano del “Muñe”, quien reveló una situación que ocurrió pocos días después de la muerte del conductor.

“Yo me quedé con el celular de Daniel. Lo tengo perfectamente guardado en mi casa. Pati estaba de viaje...”,comenzó el relato Alex Bisogno en entrevista con el programa de radio de Flor Rubio, ‘Fórmula espectácular’.

Relató que la productora de “Ventaneando”, Iyari González, le marcó para decirle que Pati tenía la duda si necesitaba algo, “porque tiene 3 llamadas perdidas del celular de Daniel. Ayer en la noche recibió Pati 3 llamadas”.

“No puede ser, el celular está en la casa. Ese día me fui a un concierto... Iyari casi se me puso a llorar. Eso es real, eh, se hicieron 3 llamadas del celular de Daniel, ¿y te digo una cosa? Si a alguien le hubiera llamado Daniel sí hubiera sido Pati, no se pudo despedir, además estaba muy agradecido...”.

Cuando le preguntaron a Alex Bisogno si tiene miedo de estas manifestaciones, tranquilamente dijo que no. “Si a mí se me apareciera Daniel o mi mamá, al contrario, me encantaría tener contacto con ellos”.

¿Fantasma de Daniel Bisogno prendió la luz?

Otra manifestación que Alex relató, ocurrió en la casa de Daniel Bisogno, pues se ha prendido la luz sin explicación.

“Otra vez, hace cuatro o cinco días, llegué a la casa de Daniel y la luz de la cocina estaba prendida. Cuando yo dejo todo apagado, porque es una zona donde no hay subsidio y es carísimo todos los servicios. La luz de la cocina estaba prendida... Cositas de ese tipo”.

El hermano de Daniel Bisogno ha estado al pendiente de su salud Instagram

Cabe mencionar que Daniel Bisogno había dicho hace muchos años en “Ventaneando” que, tal como dijo Alex Bisogno, en su casa llegaba muy caro el recibo de luz.

Cómo olvidar cuando el “Muñe” se quejó que tenía que pagar 11 mil pesos de luz, aunque en su casa habitaban solo 3 personas (era la época cuando seguía casado con Cristina Riva Palacio, madre de su hija Michaela).

De hecho, era constante que Daniel Bisogno se quejara en redes sociales del alto cobro de luz que le llegaba en el recibo.