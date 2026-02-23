Inesperada EMERGENCIA médica sufre Emmanuel antes de subir al escenario y lo hospitalizan

“No pude salir yo con él porque en último momento, a última hora, tuve un problema”.

El cantante Emmanuel sufrió una inesperada emergencia médica que lo obligó a ser hospitalizado momentos antes de subir al escenario para presentarse junto a Mijares en Jardines de México, en Morelos.

“Ya estoy bien… estoy saliendo del hospital”, informó el propio intérprete. Agregó que su regreso a los escenarios será pronto. También agradeció a sus seguidores por el apoyo que le brindaron.

El incidente fue controlado en las horas posteriores a que tuvo que cancelar su participación. En tanto, Mijares tuvo que ofrecer el espectáculo solo y ante miles de asistentes, por lo que expresó que "mi amigo que ayer salió a cantar a Jardines de México en solitario… se presentó valientemente, cantó todo y espero que lo hayan recibido con mucho cariño".

El intérprete de ‘La chica de humo’ detalló que el problema de salud surgió justo antes del show: “No pude salir yo con él porque en último momento, a última hora, tuve un problema de vértigo”, y enfatizó la imposibilidad física: “El vértigo anula completamente al personaje”.

Sin embargo, el cantante de 70 años, no anunció alguna modificación en las próximas fechas de su gira con Mijares, por lo que se prevé que la dupla retome sus actividades habituales una vez que se recupere Emmanuel.

Emmanuel y Mijares conforman uno de los duetos más reconocidos en la música pop en español. Ambos artistas cuentan con trayectorias independientes de gran éxito, pero desde 2013 unieron sus voces y talentos en el proyecto ‘Two’r Amigos’, una gira de conciertos que se ha consolidado como uno de los espectáculos más concurridos y aclamados en América Latina.

