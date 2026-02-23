Suscríbete
Famosos

Carolina Miranda rompe el silencio sobre los EMPUJONES a Yeri Mua en ‘La Casita’ de ‘Bad Bunny’

Tras semanas de indirectas y polémicas, la actriz se pronunció y le mandó un mensaje a la influencer.

Febrero 23, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Carolina-Miranda-Yeri-Mua.jpg

Carolina Miranda habló sobre su paso por ‘La Casita’ de Bad Bunny.

YouTube

“Nada, me lo tomé con el mejor sentido del mundo y con más ganas de perrear intensamente”.

El área VIP en los conciertos de ‘Bad Bunny’ se volvió un terreno codiciado por el que muchos famosos pelearon. ‘La Casita’ no sólo permitió convivencia entre celebridades digitales y figuras públicas también dejó ver envidia y ganas de desatacar y ser tomados por las cámaras de algunos.

El caso más sonado fue el que protagonizaron Yeri Mua y Carolina Miranda, esto luego de que la primera relatara que una mujer, que entonces no había identificado ni conocía, la habría empujado en repetidas ocasiones durante el concierto.

Su relato ganó fuerza cuando usuarios en redes sociales identificaron a la protagonista ‘Perfil falso’ como la supuesta agresora, lo que generó una ola de videos y testimonios que alimentaron la discusión.

“La actitud era como de ‘nadie pasa de esta esquina’, tratando mal a todas las morras que estábamos ahí”, denunció Yeri Mua en una transmisión en vivo, donde también aseguró que otras mujeres resultaron afectadas por la hostilidad.

TE RECOMENDAMOS: Hermana de Mónica Noguera luchó por su vida tras feroz ataque; fue MORDIDA dos veces por un cocodrilo

La influencer ironizó con acudir a prácticas esotéricas en caso de identificar a su presunta agresora, afirmando que “nomás sepa su nombre y la voy a mandar con mi bruja para que le mande una gallina muerta”.

Tuvieron que pasar dos meses del altercado para que Miranda abordara el tema y dijera públicamente que desea dejar atrás el conflicto.

Te puede interesar:
Julián-José-Manuel-Imelda.jpg
Famosos
José Manuel Figueroa reacciona a las acusaciones de Imelda sobre ABUSO sexual contra su hermano Julián
Febrero 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
William-Levy-Maite-Perroni.jpg
Famosos
Antiguas declaraciones confirmarían la relación AMOROSA entre William Levy y Maite Perroni
Febrero 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Lisset.jpg
Famosos
Lisset le manda contundente MENSAJE a Iván Aguilera: “Juan Gabriel no es tuyo, mi amor”
Febrero 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
carlos rivera toñita.jpg
Famosos
Carlos Rivera responde a Toñita con una canción: “Nos atacaron cuando nadie pedía su opinión”
Febrero 06, 2026
 · 
Alejandro Flores
“No me la he topado (a Yeri Mua) pero seguramente algún día nos la toparemos. Le digo: ’Discúlpame si te sentiste agredida, o lo que sea”, dijo Miranda a las cámaras de ‘De Primera Mano’.

Y agregó que ella llegó primero a ‘La Casita’ y que los dichos de la influencer no le afectaron: “Nada, me lo tomé con el mejor sentido del mundo y con más ganas de perrear intensamente”.

Finalmente, dijo que si hubiera estado en el espectáculo del medio tiempo, ahí sí hubiera empujado a verdaderas celebridades.

“Vi la del SuperBowl y dije ‘me hubieran invitado a esa y ahí sí empujaba a Karol G y a Pedro Pascal y a Cardi B”, concluyó.

Carolina Miranda Yeri Mua
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
ingrid martz.jpg
Famosos
Ingrid Martz revela que su hija Martina es un bebé arcoíris: “Antes tuve un otro embarazo”
Febrero 22, 2026
 · 
Alejandro Flores
alejandra guzman y farrell goodman (1).jpg
Famosos
El hombre que le quitó a Alejandra Guzmán la fe en el matrimonio
Febrero 22, 2026
 · 
Alejandro Flores
mario bezares apostarías por mi (1).jpg
Famosos
“Mario Bezares es un manipulador": la quinta pareja eliminada de "¿Apostarías por mí?” no lo perdona
Febrero 22, 2026
 · 
Alejandro Flores
jc chavez.jpg
Famosos
JC Chavez confiesa que usó el mismo chip de naltrexona que tenía Julián Figueroa antes de morir
Febrero 22, 2026
 · 
Alejandro Flores
enrorllados devolucion de boletos.jpg
Famosos
Famosa standupera denuncia que NO le han devuelto el dinero de sus boletos de “Enrrollados”
La gira se canceló desde enero; Lalo España y Gaby Platas también han denunciado retrasos
Febrero 22, 2026
 · 
Alejandro Flores
edaurdo santamarina y mayrin villanueva (1).jpg
Famosos
Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina entraron a "¿Apostarías por mí?” para dar consejos
Los participantes recibieron a Mayrín y Eduardo en la villa del reality show
Febrero 22, 2026
 · 
Alejandro Flores
caso vaquita.jpg
Viral
José Luis vive en las vías del tren, le quitaron a su perra y sus cachorros pero luchó hasta recuperarlos
El caso Vaquita conmovió y movilizó a ciudadanos de Mexicali
Febrero 22, 2026
 · 
Alejandro Flores
cecilia gabriela (1).jpg
Famosos
Estrella de telenovelas de los 90 reaparece con la cara lavada para nuevo proyecto
“Me siento como una actriz súper VIP”
Febrero 22, 2026
 · 
Alejandro Flores