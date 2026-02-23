Carolina Miranda rompe el silencio sobre los EMPUJONES a Yeri Mua en ‘La Casita’ de ‘Bad Bunny’

“Nada, me lo tomé con el mejor sentido del mundo y con más ganas de perrear intensamente”.

El área VIP en los conciertos de ‘Bad Bunny’ se volvió un terreno codiciado por el que muchos famosos pelearon. ‘La Casita’ no sólo permitió convivencia entre celebridades digitales y figuras públicas también dejó ver envidia y ganas de desatacar y ser tomados por las cámaras de algunos.

El caso más sonado fue el que protagonizaron Yeri Mua y Carolina Miranda, esto luego de que la primera relatara que una mujer, que entonces no había identificado ni conocía, la habría empujado en repetidas ocasiones durante el concierto.

Su relato ganó fuerza cuando usuarios en redes sociales identificaron a la protagonista ‘Perfil falso’ como la supuesta agresora, lo que generó una ola de videos y testimonios que alimentaron la discusión.

“La actitud era como de ‘nadie pasa de esta esquina’, tratando mal a todas las morras que estábamos ahí”, denunció Yeri Mua en una transmisión en vivo, donde también aseguró que otras mujeres resultaron afectadas por la hostilidad.

La influencer ironizó con acudir a prácticas esotéricas en caso de identificar a su presunta agresora, afirmando que “nomás sepa su nombre y la voy a mandar con mi bruja para que le mande una gallina muerta”.

Tuvieron que pasar dos meses del altercado para que Miranda abordara el tema y dijera públicamente que desea dejar atrás el conflicto.

“No me la he topado (a Yeri Mua) pero seguramente algún día nos la toparemos. Le digo: ’Discúlpame si te sentiste agredida, o lo que sea”, dijo Miranda a las cámaras de ‘De Primera Mano’.

Y agregó que ella llegó primero a ‘La Casita’ y que los dichos de la influencer no le afectaron: “Nada, me lo tomé con el mejor sentido del mundo y con más ganas de perrear intensamente”.

Finalmente, dijo que si hubiera estado en el espectáculo del medio tiempo, ahí sí hubiera empujado a verdaderas celebridades.