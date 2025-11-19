Suscríbete
Famosos

Angélica María habría quedado devastada porque Otto Padrón sorprendió a Angélica Vale con el divorcio

La novia de México era como un salvavidas de la relación.

Noviembre 18, 2025 • 
María de Jesús Candedo
angelica-maria-divorcio-vale.jpg

Angélica María sobre divorcio de su hija Angélica Vale

Getty Images

Fue el pasado martes 4 de noviembre, a través de su abogado, que Otto Padrón formalizó su petición de divorcio alegando diferencias irreconciliables, versión que reforzaría el documento firmado desde el 25 de septiembre y cuya notificación a Angélica Vale se realizó el 11 de noviembre luego de mediodía, día del cumpleaños de la actriz.

Según información a la que accedió TVyNovelas, ambos decidieron, de común acuerdo, tomarse un tiempo por problemas que tuvieron a principios de marzo y, en caso de que concluyeran que lo mejor era dejarse, lo aterrizarían primero con los niños.

Lo que sabemos del divorcio de Angélica Vale
angelica-vale-otto-padron-separacion.jpg
Famosos
Otto Padrón habría tenido actitudes deshonestas con Angélica Vale en la intimidad de su hogar
Se separaron el 1 de abril de 2025 y ella fue sorprendida en su cumpleaños con la demanda de divorcio de su expareja, quien, según cercanos, planeó “obsequiarle su libertad”.
Noviembre 17, 2025
 · 
María de Jesús Candedo
mhoni vidente otto padron.jpg
Famosos
Otto Padrón se casará en cuanto se divorcie de Angélica Vale: Mhoni Vidente sabe con quién
La tarotista duda que el divorcio sea en buenos términos y predice que pelearán por dinero
Noviembre 12, 2025
 · 
Alejandro Flores
angelica-vale-divorcio--.jpg
Famosos
Angélica Vale se enteró de la demanda de divorcio mientras cenaba con Otto Padrón
Aunque se separen legalmente, seguirán siendo familia y mantendrán la convivencia por sus hijos.
Noviembre 10, 2025
 · 
MrPepe Rivero
angelica-vale-otto-padron-divorcio--.jpg
Famosos
Angélica Vale y Otto Padrón no planeaban casarse: Del ‘odio’ al amor y después al divorcio
Cuando se conocieron, a ella le cayó muy mal quien después sería el padre de sus hijos.
Noviembre 10, 2025
 · 
MrPepe Rivero

Otto, aparentemente, también habría tenido actitudes deshonestas con Angélica Vale en la intimidad de su hogar, desde deslindarse de responsabilidades familiares hasta gastos de cuentas corrientes como la hipoteca de la casa.

Angélica Vale aún no habría respondido a la demanda y reveló públicamente en su programa que ella se enteró de la petición de divorcio de Otto como todos, por consecuencia de los medios de comunicación.

Angélica María era mediadora, pero quedó devastada

Durante los 14 años que estuvieron juntos, se comenta, aunque no es una versión confirmada, que ella pagó sus propios caprichos, su ropa, sus cosas, sus viajes y las comidas de ella, su mamá y sus hijos; además de los distintos gastos mayores como la hipoteca de la propiedad a 30 años de poco más de 3 millones de dólares y que está a nombre de él, además de que se hacía cargo de la escuela de los niños.

angelica-maria-con-angelica-vale-50.jpg

Angélica María y Angélica Vale

YouTube/Cali 93.9

Desde que se casaron no mezclaron el dinero, pero sí su cultura, Angélica se hizo experta en cocinar comida cubana, lo que apaciguaba la apatía de Otto, quien no tenía gusto por nada, ni por los perros de la casa.

Según detalles revelados a TVyNovelas, Otto parecía estar trabajando siempre; sin embargo, no generaba dinero suficiente para la casa, tampoco daba mucha disciplina a los niños y comenzó a salir de casa por largos períodos de tiempo, incluso días.

Angélica María era un poco salvavidas de la relación, ya que al estar ella, en los malos días mediaba todo; sin embargo, la decisión de Otto por no avisarle del divorcio la tiene totalmente devastada.

En TVyNovelas buscamos a ambos para que nos dieran su versión de los hechos, pero tanto Angélica como Otto prefirieron reservarse.

angelica-vale-otto-padron--.jpg

Angélica Vale y Otto Padrón

YouTube/AngelicaVale

angélica vale angélica maría Otto Padrón divorcio
María de Jesús Candedo
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
cynthia-klitbo-ruby-.jpg
Famosos
Cynthia Klitbo tras ser Ruby Gloss en '¿Quién es la máscara’?": “Si fuera hombre, sería trans o gay”
Noviembre 18, 2025
 · 
Grisel Vaca
luto-bebe-perdida.jpg
Famosos
Conductora de televisión perdió a su bebé y se viste de luto: “Nos ha devastado profundamente”
Noviembre 18, 2025
 · 
TVyNovelas
Gaby-Spanic.jpg
Famosos
¿Qué se hizo Gaby Spanic?, luce más joven tras procedimientos que se hizo en lujosa clínica en Brasil
Noviembre 18, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Martha-Higareda.jpg
Famosos
Ya nacieron las gemelas de Martha Higareda y Lewis Howes tras “algunos sustos de salud”
Noviembre 18, 2025
 · 
MrPepe Rivero
gemelas-kessler-.jpg
Hollywood
Luto por las gemelas Alice y Ellen Kessler: Decidieron morir al mismo tiempo por suicidio asistido
Descansen en paz.
Noviembre 18, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Paola-Espinosa-Rommel-Pacheco.jpg
Virales
Paola Espinosa desenmascara a Rommel Pacheco: “Con amenazas me quiso quitar la mitad de todo”
La doble medallista olímpica cuenta la verdad sobre los bienes que se adjudicó el ahora servidor público.
Noviembre 18, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Shiky-Abraham-Lugo.jpg
Famosos
Novio de ’Shiky’ rompe el silencio y revela qué fue lo que realmente le pasó para estar en terapia intensiva
El locutor radiofónico tuvo una palomita en la muela que lo llevó a estar en la sala de terapia intensiva.
Noviembre 18, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Sergio-Mayer-Mori.jpg
Famosos
Sergio Mayer Mori sobre su papá: “No tiene talento… actúa muy mal, no canta, no baila, pero ha vivido de eso”
El músico tuvo una charla honesta donde habló de su papá sin titubeos.
Noviembre 18, 2025
 · 
Ericka Rodríguez