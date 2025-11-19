Angélica María habría quedado devastada porque Otto Padrón sorprendió a Angélica Vale con el divorcio

Fue el pasado martes 4 de noviembre, a través de su abogado, que Otto Padrón formalizó su petición de divorcio alegando diferencias irreconciliables, versión que reforzaría el documento firmado desde el 25 de septiembre y cuya notificación a Angélica Vale se realizó el 11 de noviembre luego de mediodía, día del cumpleaños de la actriz.

Según información a la que accedió TVyNovelas, ambos decidieron, de común acuerdo, tomarse un tiempo por problemas que tuvieron a principios de marzo y, en caso de que concluyeran que lo mejor era dejarse, lo aterrizarían primero con los niños.

Otto, aparentemente, también habría tenido actitudes deshonestas con Angélica Vale en la intimidad de su hogar, desde deslindarse de responsabilidades familiares hasta gastos de cuentas corrientes como la hipoteca de la casa.

Angélica Vale aún no habría respondido a la demanda y reveló públicamente en su programa que ella se enteró de la petición de divorcio de Otto como todos, por consecuencia de los medios de comunicación.

Angélica María era mediadora, pero quedó devastada

Durante los 14 años que estuvieron juntos, se comenta, aunque no es una versión confirmada, que ella pagó sus propios caprichos, su ropa, sus cosas, sus viajes y las comidas de ella, su mamá y sus hijos; además de los distintos gastos mayores como la hipoteca de la propiedad a 30 años de poco más de 3 millones de dólares y que está a nombre de él, además de que se hacía cargo de la escuela de los niños.

Angélica María y Angélica Vale YouTube/Cali 93.9

Desde que se casaron no mezclaron el dinero, pero sí su cultura, Angélica se hizo experta en cocinar comida cubana, lo que apaciguaba la apatía de Otto, quien no tenía gusto por nada, ni por los perros de la casa.

Según detalles revelados a TVyNovelas, Otto parecía estar trabajando siempre; sin embargo, no generaba dinero suficiente para la casa, tampoco daba mucha disciplina a los niños y comenzó a salir de casa por largos períodos de tiempo, incluso días.

Angélica María era un poco salvavidas de la relación, ya que al estar ella, en los malos días mediaba todo; sin embargo, la decisión de Otto por no avisarle del divorcio la tiene totalmente devastada.

En TVyNovelas buscamos a ambos para que nos dieran su versión de los hechos, pero tanto Angélica como Otto prefirieron reservarse.